Abstrichstelle und Fieberambulanz schließen

Die Abstrichstelle und die Fieberambulanz in der alten Musikschule in Aalen in der Hegelstraße werden geschlossen. Das teilt die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KV) mit. Der letzte Betriebstag beider Einrichtungen wird demnach Samstag, 31. Juli, sein. Die KV reagiert damit auf die aktuell niedrigen Corona-Infektionszahlen und die damit einhergehende geringere Inanspruchnahme der Testmöglichkeit.

Die KV und der Pandemiebeauftragte für den Ostalbkreis, Manuel Kieninger, bedankten sich für das gute Miteinander während der Pandemiemonate, heißt es in der Mitteilung der KV. „Wir haben mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Gesundheitsamtes in den letzten Monaten sehr gut zusammengearbeitet“, so Kieninger.

Für Patientinnen und Patienten mit Covid-Symptomen oder nach einem positiven Schnelltest stünden die Hausärztinnen und -ärzte und die Corona-Schwerpunktpraxen in der Region für den notwendigen PCR-Test zur Verfügung, so die KV weiter.