Abstiegskracher gegen Jena: VfR glaubt weiter an die Rettung

Es geht nicht um die „Rote Laterne“. Es geht um mehr. An diesem Sonntag (13 Uhr) könnte der Fußball-Drittligist VfR Aalen endlich den letzten Tabellenplatz verlassen und dem Glauben an die Rettung wichtige Nahrung geben. Gegner ist dann nämlich der Tabellenvorletzte der 3. Liga, der FC Carl Zeiss Jena in der Ostalb-Arena. „Wenn ich in die Augen unserer Spieler schaue, dann sehe ich da keinen, der Zweifel hat, dass wir es noch schaffen können“, sagt VfR-Trainer Rico Schmitt.

Die Stimmung ist nicht schlecht – zumindest bei der Pressekonferenz vor dem Spieltag am Sonntag. Patrick Funk nahm an diesem Freitag Platz auf dem Podium und wirkte ebenfalls nicht wie einer, der den Glauben an die Rettung verloren hat. „Ich habe so ein ähnliche Situation auch schon einmal mit Wehen Wiesbaden erlebt.

Da waren wir sechs Punkte zurück und am Ende haben wir aufgrund der Tordifferenz noch den Klassenerhalt geschafft“, sagt der Aalener voller Zuversicht. Es ist also möglich. Allerdings hat der VfR Aalen mittlerweile einen Rückstand von neun Punkten auf Eintracht Braunschweig und das bei noch acht Spielen. „Da gibt es bestimmt viele Fans, die eine Excel-Tabelle haben und da ganz kompetent antworten können.

Wir konzentrieren uns darauf, wie wir das Spiel am Sonntag gegen Jena gewinnen können“, erklärt VfR-Trainer Rico Schmitt auf die Frage eines Journalisten, wie viele Punkte man zum Klassenerhalt von den 24 möglichen brauchen würde. Die ganze Woche haben die Aalener alles dafür getan, um am Sonntag den wichtigen Dreier einzufahren.

Der Gegner als Kopie

Der Gegner aus Jena ist, glaubt man Schmitt, eine Kopie des VfR: „Sie haben für ihre Leistungen viel Lob vom Gegner bekommen und spielen mit viel Herz.“ Am Ende hat aber auch der Ertrag so oft nicht gepasst und daher liegt die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok mit 27 Punkten einen Punkt und einen Platz vor der Elf aus dem Rohrwang. Beim Blick auf die Ausfallliste der Aalener, gibt es Entwarnung. Luca Schnellbacher und Matthias Morys sind zurück im Training und wohl wieder eine Option für den VfR am Sonntag. Anders ist die Lage bei Sascha Traut. Der hat wohl doch eine Gehirnerschütterung aus dem Spiel gegen Zwickau mitgenommen.

„Er klagte zuletzt immer wieder über Kopfschmerzen und war daher noch einmal beim Arzt“, sagt Schmitt. Wieder mit dabei ist Royal-Dominique Fennell, dem Schmitt einen Einsatz zusichert: „Er wird sicherlich spielen.“ Generell hat er aber auch viel Lob im Gepäck und zwar vor allem für Daniel Bernhardt („ein absoluter Rückhalt“) und die Innenverteidigung um Torben Rehfeldt und Clemens Schoppenhauer („stehen stabil“). Was die mangelnde Chancenverwertung betrifft, da hat der Coach einen klaren Standpunkt. Man müsse die Tore dann eben erzwingen. So wie beispielsweise Mart Ristl im Spiel gegen Fortuna Köln (1:1) „den Ball einfach reingewuchtet hat“.

Sollte es am Wochenende nicht mit einem Sieg klappen, selbst dann gäbe es „ja noch 21 Punkte“. Frei übersetzt: Es wäre alles möglich. Dennoch gibt Schmitt die Parole aus: „Wir wollen den Heimsieg unbedingt.“ Damit dürfte feststehen: Glaubt man den beiden auf dem Podium an diesem Freitag – dann haben sie ihn noch, den unumstößlichen Glauben an die Rettung.