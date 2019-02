Abstiegskampf pur: Crailsheimer Basketballer treffen auf Tabellennachbarn

Am Freitagabend steht für die Basketballer der HAKRO Merlins Crailsheim wohl eines der wichtigsten Spiele der laufenden easyCredit BBL-Saison auf dem Plan. Ab 19 Uhr treffen die Zauberer in der Stadthalle Weißenfels auf den direkten Konkurrenten Mitteldeutschen BC. Beide Teams konnten am vergangenen Spieltag wichtige Punkte gegen den drohenden Abstieg einfahren. Zwei Zähler in diesem Spiel wären echte Big-Points.

Am Donnerstag machen sich die Crailsheimer auf die Reise in den Osten der Republik. In Weißenfels kommt es dann am Freitagabend zum Duell zwischen dem 17. (Merlins) und 16. (MBC) der Basketball-Bundesliga. Nach sieben Niederlagen in Folge konnte der MBC am vergangenen Spieltag einen überraschenden 77:76-Sieg gegen Ludwigsburg einfahren. Direkt im Anschluss spielten die HAKRO Merlins gegen medi bayreuth und waren aufgrund der zum dem Zeitpunkt zwei Punkte Rückstand unter Zugzwang. In einem nervenaufreibenden Spiel kämpften sich die Zauberer eindrucksvoll zurück und schlugen Bayreuth mit 97:90.

Beide Teams mit Rückenwind

Beide Teams gehen also mit Rückenwind in das richtungsweisende Spiel. Hochspannung ist vorprogrammiert. Im Hinspiel am zweiten Weihnachtstag mussten die Crailsheimer vor heimischem Publikum eine herbe 70:89-Niederlage einstecken. Am Freitag soll nun die Revanche her. „Wir erwarten ein sehr hartes und umkämpftes Spiel. Beide Teams haben ihre letzten Spiele gegen gute Gegner gewonnen.“, sagt der Crailsheimer Head-Coach Tuomas Iisalo.