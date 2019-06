Abstieg! Wört erst eiskalt, dann machtlos

Stammgast in der Fußball-Bezirksliga wird der SV Wört auf absehbare Zeit wohl nicht. Erneut müssen die Blau-Weißen nach nur einem Jahr den Gang zurück in die Kreisliga A antreten und das obwohl die Mannschaft des scheidenden Trainers Manfred Raab im entscheidenden Relegationsspiel bereits wie der sichere Sieger aussah. Doch am Ende ging der SC Hermaringen mit einem 4:3 (1:3) – Erfolg aus dem Mega-Krimi heraus. Für Wört ist es wie bereits vor drei Jahren ein Abstieg mit ganz bitterem Beigeschmack.

Enttäuschte Wörter sinken entkräftet zu Boden, entfesselte Hermaringer stürmen jubelnd den Rasen – nirgendwo liegen die Extremformen der Gefühlswelt so nah beieinander wie nach einem solch dramatischen Relegations-Endspiel. So feierten die Brenztäler nach einem dramatischen Finish ausgerechnet auf dem Platz ihres Lokalrivalen in Burgberg zum zweiten Mal nach 2014 den Aufstieg in die Bezirksliga, die Wört hingegen einmal mehr nach nur einem Jahr umgehend wieder verlassen muss.

Deren Spielleiter musste nach Spielende erstmals seinem Unmut über den Austragungsort Luft machen. „Ich bin richtig stinkig“, erklärte Fuchs, „es ist ein Ding der Unmöglichkeit und hat nichts mit Fair Play zu tun, dass wir eine gute Stunde mit dem Bus anreisen müssen, während der Gegner zu Fuß kommen kann.“ Tatsächlich trennen die Sportplätze von Hermaringen und Burgberg nicht einmal drei Kilometer. Unabhängig von dieser Diskussion musste aber auch Fuchs eingestehen, dass der SCH letztlich ein hochverdienter Sieger war.

Denn vor der stolzen Kulisse von 750 Zuschauern stand Wört von Beginn an heftig unter Druck. Fabian Fuchs wurde bereits nach wenigen Sekunden durch einen Abschluss von Philipp Amthor erstmals auf die Probe gestellt, kurz darauf krachte ein Freistoß von Florian Häberle hinter dem SVW-Torspieler ans Quergebälk. Seine Vorderleute hatten jedoch die passende Antwort parat: Bei einem Steilpass von Manuel Gloning waren die Hermaringer zu weit aufgerückt, Patrick Heide hingegen war auf und davon und überlupfte Schlussmann Leon Czichon zur überraschenden Führung (4.).

Die Brenztäler überzeugten mit der besseren und überlegteren Spielanlage, Wört hielt kämpferisch dagegen und konnte sich oftmals doch nur mit Mühe befreien. In puncto Kaltschnäuzigkeit hingegen war die Raab-Elf nicht zu toppen. Nach Zuspiel von Patrick Heide war es diesmal Steffen Lingel, der völlig frei vor Czichon auftauchte und die Nerven behielt – das 2:0 (24.). Während Hermaringen den nächsten Hochkaräter liegen ließ blieben die Blau-Weißen gnadenlos. Heide schaltete im Mittelfeld schnell und schickte Gloning auf die Reise – das dritte Tor mit der dritten Chance (33.). „Ich dachte, ich bin auf dem falschen Sportplatz“, gab SCH-Coach Roland Häge später zu Protokoll. Sein Gegenüber Manfred Raab hingegen war zu diesem Zeitpunkt hochzufrieden: „Wir haben sauber zu Ende gespielt und schöne Treffer erzielt.“ Allerdings versäumten es seine Mannen noch einen draufzusetzen. Die zuvor so lautstarken Hermaringer Fans verstummten kurzzeitig, doch ihr Team sendete noch vor der Pause das so wichtige Lebenszeichen. Der aufgerückte Johannnes Röhrer verlängerte eine weitere Freistoßflanke von Florian Häberle per Kopf in die Maschen, wobei Wörts Hintermannschaft überhaupt keine gute Figur machte (43.).

Hermaringen dreht das Spiel

Hermaringen schöpfte neue Hoffnung und so war es im zweiten Durchgang ein Spiel auf ein Tor. Die zunehmend in der eigenen Hälfte eingeschnürten Wörter konnte sich zunächst bei ihrem Rückhalt bedanken, der gegen Patrick Hahn stark parierte und kurz darauf dem durchgebrochenen Mair den Ball vom Fuß nahm. Am Anschlusstreffer, der sich längst angebahnt hatte, war Fuchs allerdings nicht völlig unschuldig: Sein ungenauer Abschlag geriet zum Boomerang, nach zwei einfachen Pässen war Mair frei durch und erzielte seinen 35. Saisontreffer (58.). Spätestens zu diesem Zeitpunkt fand Wört überhaupt keinen Zugriff mehr.

Wört bot sich die einzige Chance zur Vorentscheidung – natürlich durch einen Konter. Dieses Mal jedoch zog Gloning zu überhastet ab, so dass der Ball am langen Pfosten vorbei zischte. Und so kam es, wie es kommen musste. In den letzten Minuten belohnte sich Hermaringen gegen lethargisch wirkende Blau-Weiße. Eine Ecke bekam der SVW nicht geklärt und so durfte Caro das Spielgerät aus nächster Nähe über die Linie drücken (85.).

Einige Zuschauer stellten sich schon auf die Verlängerung ein, doch noch in der regulären Spielzeit erzwang Hermaringen die Entscheidung. Lukas Staudenmeyer wurde schön eingesetzt und durfte im Strafraum frei abschließen – der bittere Stoß für den SVW (89.). Auch in der siebenminütigen Nachspielzeit fehlten Wört die nötigen Mittel, um den SCH irgendwie noch in Bedrägnis zu bringen. Sportlich ist der SV Wört nun aus der Bezirksliga abgestiegen.