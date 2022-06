Abstieg und Aufstieg: Die Sportfreunde Dorfmerkingen hoffen in der Relegation auf die Stuttgarter Kickers

Relegation

Die Stuttgarter Kickers, Eintracht Trier und Eintracht Stadtallendorf spielen in der Aufstiegsrunde den letzten Aufsteiger in die Regionalliga Südwest aus. Gespielt wird in einer einfachen Punkterunde „Jeder gegen Jeden“ – jede Mannschaft hat je ein Heim- und ein Auswärtsspiel.

Spieltermine:

Mittwoch, 8. Juni (19 Uhr): Stuttgarter Kickers - Eintracht Stadtallendorf

Samstag, 11. Juni

Dienstag, 14. Juni