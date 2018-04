Abstieg nach verbissenem Kampf

Zum Abschied noch einmal ein Derbysieg. Der DJK Ellwangen siegte in der Tischtennis-Bezirksliga mit 9:6 gegen den TTC Neunstadt, steigt aber in die Bezirksklasse ab. Knappe Ergebnisse gab es am letzten Spieltag auch an anderen Platten.

Damen Bezirksliga

TTC Burgberg – SC Unterschneidheim II 8:5. Der letzte Sieg gelang Kröner, die sich in einem nervenaufreibenden Spiel gegen Burkhardt in fünf Sätzen durchsetzen konnte und somit den Siegpunkt für Burgberg holte.

SC Unterschneidheim: Schmidt/Burkhardt, Schmidt, Bosch, Burkhardt (2).

Herren Landesklasse

TTC Burgberg – TSG Hofherrnweiler 4:9. Obwohl Burgberg gegen Hofherrnweiler in relativer Bestbesetzung antreten konnte, waren die Gäste klar überlegen und siegten verdient. Vorentscheidend gerieten die Burgberger durch zwei knappe und unglückliche Niederlagen in den Eingangsdoppeln mit 1:2 in Rückstand, verpassten im mittleren Paarkreuz zu punkten und konnten im Verlauf lediglich noch die Pflichtaufgaben erledigen. Auf TSG-Seite zeigten der Youngster Bäcker und die Routiniers Leinmüller und Kistner.

TSG Hofherrnweiler: Bäcker/Eng, Kistner/Leinmüller, Bäcker (2), Eng (2), Kistner (2), Leinmüller.

Herren Bezirksliga

DJK Ellwangen - TTC Neunstadt 9:6. Im letzten Spiel ging es im Lokalderby gegen Neunstadt für Ellwangen darum, die letzte Chance auf den Klassenerhalt zu wahren, und entsprechend verbissen wurde um jeden Punkt gekämpft. Für den zuletzt doch glücklichen Sieg der Heimmannschaft sorgten vor allem Bernhard Weiß und Philipp Wagner im vorderen Paarkreuz, sowie Thomas Oelgray mit jeweils zwei Punkten. Die restlichen Punkte für Ellwangen holten Bartelmäs/Oelgray, Bernd Weiß und Lennart Ilg. Trotz des Sieges muss Ellwangen den Gang in die Bezirksklasse antreten, während Neunstadt aufgrund des besseren Spielverhältnisses den Klassenerhalt schafft.

TTC Neunstadt: Schmid/Nass, Deisinger/Bühler, Deisinger (2), Abele, Prohaska.

TV Unterkochen II – SV Waldhausen 6:9. Ersatzgeschwächt trat der Tabellenzweite gegen die Abstiegsgefährdeten Waldhäuser an. Dies nutzte Waldhausen zu einem überraschenden Sieg und verbleibt somit als Aufsteiger in der Bezirksliga.

TV Unterkochen II: Kratky/Mauel, Schmid, Kratky (2), Mauel (2).

SV Waldhausen: Krautscheid/Reißenhauer, Nuding/Baier, Krautscheid, Reißenhauer, Ganter, Nuding, Baier (2), Wisniewski (2).

SC Hermaringen - TTC Victoria Härtsfeld 9:3. Durch eine starke geschlossene Mannschaftsleistung zum Rundenabschluss setzte sich Hermaringen klar im Kreisderby durch. Grundstein des Erfolges war, dass alle drei Eingangsdoppel durch Ertle/Koch, Knödler/Groll und Geiger/Mailänder an den SC gingen.

TTC Victoria Härtsfeld: Duymaz (2), Schmid.

Herren Bezirksklasse

PSV Aalen - TSV Wasseralfingen 9:5. Durch diesen Sieg belegt der PSV am Saisonende den dritten Tabellenplatz in der Bezirksklasse.

PSV Aalen: E. Stürmer/R. Stürmer, T. Stürmer/Knödler, E. Stürmer (2), R. Stürmer, Schwarz (2), T. Stürmer, Knödler erfolgreich.

TSV Wasseralfingen: Zunescu/Schiele, Zunescu, Maar, Greipelt, Lutz.