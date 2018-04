Abstieg kein Thema mehr

Von Schwäbische Zeitung

Nach einem Unfall bei einer „Brandschutzerziehung“ an einer Realschule in Bad Urach im Landkreis Reutlingen wird jetzt gegen einen 50-jährigen Einsatzleiter der Feuerwehr und einen 18-jährigen Feuerwehrmann wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Das gaben die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeipräsidium Reutlingen in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Montag bekannt.

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Urach hatte vor einer Woche, am Montag, 16.