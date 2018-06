Abstieg fast besiegelt

Aalen (an) - Am Doppelspieltag hat es für die DJK Wasseralfingen in der Tischtennis-Landesliga zwei schmerzhafte Niederlagen gegeben. Vor allem die Heimniederlage gegen den Tabellennachbarn und Abstiegskandidaten SV Rißegg traf die DJK ins Mark. Rein rechnerisch ist noch der Relegationsplatz möglich, dabei werden aber aus fünf Spielen noch mindestens acht Punkte benötigt. Dabei empfangen die DJKler am letzten Spieltag den Tabellenführer SSV Ulm.

SV Aulendorf - DJK 9:6

Am vergangenen Samstag in Aulendorf machte die DJK eines ihrer besten Spiele. Zum ersten mal ging man nach den Doppeln mit 2:1 in Führung. Mangold/Abele steuerten gewohnt sicher den ersten Punkt bei und Bajrami/Henne gewannen unter großem Jubel ihr erstes Doppel. Die Führung konnte Martin Abele sogar noch ausbauen, in dem er gegen Feifel sein Angriffsspiel konsequenter durchzog. Trotz guter Ballwechsel und zum Teil enger Sätze gingen die nächsten Spiele von Mangold, Bajrami, Ilg und Ersatzmann T. Abele an die Aulendorfer und die Führung wechselte somit zum 4:3-Zwischenstand. Berechtigte Hoffnung keimte auf, als Jochen Henne den Ersatzmann Madlener bezwang und Udo Mangold nach 1:2-Rückstand sich ins Spiel kämpfte, immer stärker wurde und Feifel noch mit 3:2 bezwingen konnte. Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich Henne und Martin Abele. Vor allem über die Vorhandseite versuchten bei, ihre Punkte zu setzen. Im Fünften schaffte es aber Henne, sich einen knappen Zwei-Punkte-Vorsprung zu sichern, den er bis zum Ende nicht mehr hergab.

Als dann auch noch Jürgen Ilg und Valon Bajrami ihre Spiele ebenfalls knapp zum 5:8 hergeben mussten, war nur noch ein Unentschieden möglich. Thomas Abele schaffte mit seinem Fünf-Satz-Sieg den Anschluss. Die letzten zwei Spiele fanden gleichzeitig statt. Während Mangold/Abele im Schlußdoppel schon den ersten Satz sicher gewannen, fand Jochen Henne keinen Zugriff auf seinen Gegner und verlor mit 0:3. Durch diese Niederlage wurde das Doppel abgebrochen, da der Endstand von 6:9 fest stand.

DJK - SV Rißegg 4:9

Den ersten Sieg wollten die DJK'ler um Mannschaftsführer Jürgen Ilg nun am Sonntag im Abstiegskampf gegen den SV Rißegg einfahren. Doch die Rißegger kamen mit breiter Brust, den am Vortag bezwangen sie den Tabellenvierten Schwendi, der aber ohne die zwei Spitzenspieler antrat. Ungewohnt schwer taten sich Mangold/Abele im Anfangsdoppel gegen Aßfalg/Steigmiller, doch einen 1:2-Rückstand konnten sie noch knapp zum Fünf-Satz-Sieg drehen. Beinahe gelang Ilg/Bereska die Überraschung gegen das Rißegger Spitzdoppel. Doch von vier knappen Sätzen gingen drei an den Gegner. Auch Bajrami/Henne waren knapp vor ihrem zweiten Doppelerfolg. Lediglich zwei Bälle fehlten zum so wichtigen Punkt.

Hier waren die Rißegger die Glücklicheren und gingen somit mit 2:1 in Führung. Als auch noch Udo Mangold überraschend in der Verlängerung im Fünften gegen Wohnhasse unterlag, hatten die Rißegger mehr Wind in den Segeln. Martin Abele konnte gegen den gefährlich angreifenden Abwehrspieler Thiel zum 2:3 verkürzen, doch Rißegg zog durch die Niederlagen von Ilg, Bajrami und Bereska auf 2:6 davon.

Den Anschluss stellten Henne durch einen sicheren Sieg gegen Steigmiller und Mangold mit seinen konsequenten Schüssen gegen Thiel wieder her. Nachdem aber auch Martin Abele gegen den an diesem Tag sehr sicheren Wohnhaas und auch Jürgen Ilg gegen Aßfalg unterlag, war der Rückstand nun uneinholbar. Den Schlusspunkt an diesem verkorksten Spielwochenende setze Valon Bajrami mit seiner Fünf-Satz-Niederlage in der Verlängerung gegen Steigmiller.