Abstandspflicht in katholischen Gottesdiensten fällt

Den bundesweit auslaufenden Corona-Regeln schließt sich die Diözese Rottenburg-Stuttgart ab sofort in Teilen an. Vor allem fallen nach fast zwei Jahren die Mindestabstände weg, was in vielen kleinen Kirchen wieder eine regelmäßige Gottesdienstfeier ermöglichen wird. Das geht aus einer Pressemitteilung des katholischen Dekanats Ostalb hervor.

„Allerdings mahnt uns Bischof Gebhard Fürst auch zur Vorsicht“, sagt Dekan Robert Kloker. Es sei ratsam, so Bischof Fürst, bereits vorbereitete Gottesdienstplanungen für die Kar- und Ostertage, die von einer reduzierten Belegungsmöglichkeit der Kirchen ausgehen, beizubehalten.

Außerdem bleibt die Verpflichtung zum durchgehenden Tragen einer FFP2-Maske in der Kirche für Personen ab 18 Jahren.

„Wir werden mit den neuen Maßnahmen verantwortungsvoll umgehen“, so Dekan Kloker weiter. Dennoch zeigt er sich froh, dass wieder ein Stück Normalität in die Feier der Gottesdienste einziehen kann, besonders im Hinblick auf die kommenden Kar- und Ostertage.