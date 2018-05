Absprachen mit den Kindern treffen

Was kommt, wenn das Arbeitsleben endet und der Tag frei ist von bisherigen Verpflichtungen? Um diese Fragen dreht sich die Veranstaltungsreihe „Ruhestand!? – Die Segel neu setzen“, die von der katholischen und evangelischen Erwachsenenbildung ins Leben gerufen wurde.

Die Gerontologin und geistliche Begleiterin Ulla Reyle referierte zu diesem Thema im vollbesetzten Rosmarie in Aalen. Während in den jungen Jahren alles auf das Hereinwachsen ins Leben ausgerichtet sei, gehe es beim Älterwerden um die Entwicklung des Herauswachsens, des Loslassens. Das bedeute aber keineswegs eine Weltflucht, sondern vielmehr eine Haltung, sich intensiv auf den Augenblick einzulassen und in diesem vollkommen präsent zu sein.

Reyle plädierte aufgrund der Veränderungen dazu, bis zum 70. Lebensjahr drei wesentliche Weichenstellungen vorzunehmen. Zunächst die Wohnraumanpassung: Eine barrierefreie Wohnung sowie eine rechtzeitige Verkleinerung erleichtern das Älterwerden in den eigenen vier Wänden. Des Weiteren ist die Bildung eines „sozialen Konvois“ wichtig. Das bedeutet ein gut gepflegtes nachbarschaftliches Netzwerk, möglichst generationengemischt. Und nicht zuletzt – quasi als ein Zeichen reifer Elternliebe - eine rechtzeitige Absprache mit den Kindern, was bei Eintritt der eigenen Pflegebedürftigkeit geschehen soll. „Ich persönlich habe mit meinen Kindern abgesprochen, dass sie in Absprache mit der Diakoniestation in Tübingen nach einer Betreuungskraft schauen, die mich in meiner bisherigen Wohnung versorgt. Falls das nicht mehr ausreicht bin ich bereit, in ein Pflegeheim in der näheren Umgebung meiner Kinder umzuziehen und hoffe, dass diese meine Seele auf dem Weg in die himmlische Heimat begleiten.“

Es gehe um die Bereitschaft zu lernen, sich auf die Veränderungen im Alter anzupassen: „Wer los lässt, hat die Hände frei!“