Absolventen: Robin Beirle war der Beste

25 Schüler haben an der Technischen Schule Aalen die Fachschulreifeprüfung bestanden. Schulleiter Bernhard Wagner und Abteilungsleiterin Claudia Moser konnten zwei Preise (P) und vier Belobigungen (B) an die Absolventen überreichen, wobei Robin Beirle mit 1,4 die Bestnote erreichte. Die Fachschulreife ist der mittleren Reife gleichgestellt und ermöglicht den Besuch eines beruflichen Gymnasiums und mit abgeschlossener Berufsausbildung den Eintritt in ein Berufskolleg oder in die Technische Oberschule. Die Absolventen der zweijährigen Berufsfachschule im Bereich Elektrotechnik sind Teoman Avci, Robin Beirle (P), Kedsti Bereket (B), Dorian Braun (B), Frederick Dieterle, Adam Drobek, Erik Fuchs, Liam Krüger, Manuel Najarian, Maximilian Peter, Jonas Pfliegner (B), Tom Scharfenecker, Anh Quan Tran, Daniil Woronow. Die zwejährige Berufsfachschule im Bereich Metalltechnik haben abgeschlossen: Ömer Akyol, Marius Deininger, Luca Diemer (B), Timo Großhable (P), Domini++c Högg, Nico Königer, Lukas Maier, Seyma Metan, Kaan Muratoglu, Kaan Otur, Alin Süner.