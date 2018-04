Abseits des Spiels um die Goldene Ananas

Für die ambitionierten Teams in der Fussball-Kreisliga B hat die vorentscheidende Phase der laufenden Saison begonnen. Die Aufstiegsaspiranten stehen unter Zugzwang und dürfen sich bei ihren vermeintlich einfachen Aufgaben keine unnötigen Patzer erlauben, um ihre Spitzenposition nicht zu verlieren. Während mit dem FC Schloßberg ein Klassenprimus spielfrei ist, muss die TSG Abtsgmünd bei einem Favoritenschreck bestehen.

Kreisliga B III: Erstmals seit dem dritten Spieltag musste die DJK SV Eigenzell (2./47) am vergangenen Wochenende die Tabellenführung abtreten. Grund war die überraschende 1:2-Heimpleite gegen Kellerkind Lauchheim II. Diesen Patzer will man nun im Gastspiel bei der SG Union Wasseralfingen II (12./14) vergessen machen. Denn noch haben die Eigenzeller weiterhin alles in der eigenen Hand und sollte man seine weiteren Pflichtaufgaben souverän lösen, so steht am vorletzten Spieltag das wohl alles entscheidende Endspiel bei der TSG Abtsgmünd (1./49) auf dem Programm. Der neue Spitzenreiter ist beim Eigenzell-Bezwinger SV Lauchheim II (13./9) gefordert und wird diese Aufgabe spätestens seit dem jüngsten Spieltag nicht mehr auf die leichte Schulter nehmen. Abseits des spannenden Zweikampfs um die Meisterschaft bietet die Spielklasse derzeit aber nur wenig Spannung. Die beiden Verfolger SV Jagstzell (3./36) und Sportfreunde Eggenrot (4./33) liegen vor ihrem direkten Duell bereits zu weit von den Aufstiegsrängen entfernt, als dass sie noch ernsthaft ins Rennen eingreifen könnten. Auch die SG Schrezheim (5./31), die die DJK SV Aalen (7./27) zu Gast hat, sowie die SGM Fachsenfeld/Dewangen (6./29), die beim SSV Aalen II (14./7) antritt, spielen aller Voraussicht nach nur noch um die viel zitierte Goldene Ananas. Gleiches gilt für den FC Ellwangen II (8./23), der im Vorfeld der Bezirksliga-Paarung den TV Neuler II (10./22) empfängt. Derweil möchte sich der SV Dalkingen, der seine lange Durststecke in der Vorwoche beendete, bei der SGM Neunheim/Rindelbach für die herbe 3:6-Hinspielniederlage revanchieren.

Kreisliga B IV: Nach neun Siegen in Folge liegt der FC Schloßberg (1./43) auf dem besten Kurs in Richtung Aufstieg - der zehnte Streich wird allerdings noch auf sich warten lassen müssen, der Klassenprimus setzt spielfrei aus. Angesichts des klar besseren Torverhältnisses wird der FCS den Platz an der Sonne aber dennoch zunächst behalten können. Die SGM Riesbürg (2./40) will ihre beinahe makellose Heimbilanz auch gegen die SGM Röttingen/Oberdorf/Aufhausen (7./24) fortsetzen, der SV Ebnat II (3./35) will im Gastspiel beim SC Unterschneidheim (8./22) seine jüngste Schwächephase endgültig vergessen machen. Lediglich Außenseiterchancen noch um den Relegationsplatz zwei mitzuspielen, bieten sich währenddessen dem FSV Zöbingen (4./29), der im Verfolgerduell auf den SV Elchingen (6./24) trifft. Auch der Kösinger SC (5./26) hat den Kontakt zu den Spitzenplätzen fast schon verloren und muss daher gegen den SV Lippach (11./14) punkten. Des weiteren gastiert der FV Unterkochen II (10./16) beim Tabellennachbarn SGM Kirchheim/Trochtelfingen II (9./19), Schlusslicht SV Waldhausen II (13./14) rechnet sich derweil gegen den RV SpVgg Ohmenheim (12./11) Chancen auf seinen ersten Saisonsieg aus.