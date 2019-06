An der Abschlussprüfung der Kaufmännischen Berufsschule in Aalen, die gleichzeitig als schriftlicher Teil der Prüfung von Industrie- und Handelskammern und Handwerkskammern gewertet wird, haben 298 Auszubildende und 40 externe Prüflinge teilgenommen. Die Teilnehmer kamen aus den Fachbereichen Automobil, Großhandel, Bank, Büromanagement, Einzelhandel, Verkäufer, Industrie, Fachlageristen, Lagerlogistik und Steuer.

Im Rahmen der Abschlussfeier sind am Mittwochabend an der Kaufmännischen Schule Aalen 52 Preise und 65 Belobigungen vergeben worden. In Redebeiträgen von Kreiskämmerer und Schuldezernent Karl Kurz, Manuel Steidle, Bereichsleiter Stab bei der Kreissparkasse Ostalb, und dem Schulleiter der Kaufmännischen Schule Aalen, Jochen Wörner, wurden die Leistungen der Absolventen gewürdigt und auf die große Bedeutung der dualen Ausbildung hingewiesen.

Christian Fiedler (Autohaus Wagenblast) hielt die Schüleransprache. Die Schulband sorgte für den musikalischen Rahmen.

Sonderpreise

Annika Müller (Carl Zeiss AG) erhielt den Sonderpreis der Freunde und Förderer der Kaufmännischen Schule Aalen für herausragende Leistungen in Betriebswirtschaftslehre und Anna-Lena Ebert (Steuerberater Jochen Bergmann) und Annabelle Moll (Steuerberater Ulrich Hekel) wurden als Schulbeste im Gesamtergebnis ausgezeichnet.

Die Ausgezeichneten

Preise erhielten: Selina Aufrecht, Alisa Betzler, Christiane Blank, Alisa Czika, Selina Dannbacher, Marco Diehl, Karolina Domisch, Anna-Lena Ebert, Julian Gregor Fischer, Franziska Friedrich, Selina Fritz, Daniela Gaißler, Leonie Gentner, Fellipe Miranda Guimaraes, Markus Hahn, Ulrike Hörster, Bastian Humann, Victoria Hundt, Vanessa Ilg, Lisa Irtenkauf, Jan Klissenbauer, Maren Knödler, Max König, Anna Kohler, Nathania Krilles, Franziska Mettmann, Annabelle Moll, Philipp Mühleisen, Annika Müller, Lea Nagel, Julia Nierenz, Eva Pfeuffer, Lara Reichersdörfer, Sophie Renner, Nicole Rettenmaier,Teresa Rieger, Pascal Röhrle, Josefine Rump, Fabian Schelhorn, Michael Stepan Schmid, Jonas Sedlak, Maximilian Seibold,Pia Seibold, Dennis Seiler, Lukas Steindl, Deniz Titiz, Tabea Uhl, Anna-Maria Utz, Tabea Weber, Darleen Weinert, Dennis Wolf und Melanie Zeller.

Belobigungen gingen an: Carina Ackermann, Denise Adrian, Lorenz Apprich, Florian Balle,Stefan Bauer, Daniela Baumann, Maximilian Bodamer, Isabelle Burger, Sophie-Loreen Deis, David Dietrich, Kai Disam, Stefanie Dittrich, Nicole Ditzinger, Esra Duman, Daniel Erenberg, Yannick Luca Färber, Isabell Felber, Thomas Feuchtmüller, Christine Fischer, Theresa Forster, Simon Fries, Diana Garsananc, Julian Geist, Anna Sophie Gerner, Tanja Gerstmeier, Tanja Glauch, Okan Gökmenler, Julia Greifenberger, Cerstin Grimmeisen, Lina Gruber, Nico Haase, Felix Häring, Justin Hay, Denise Herbst, Sandy Heusing, Lukas Hetzel, Melissa Hochstatter, Leonora Hoxha, Anika Irtenkauf, Elisabeth Karaman, Nadja Kieninger, Jovana Kober, Marius Kohlert, Raphael Kosch, Christian Kranjcec, Carolin Krohmer, Leon Liebich, Lukas Mayer, Holger Müller, Diana Naumann, Moritz Plessing, Liborio-Luca Prencipe, Andreas Rieger, Jessica Rosbach, Daniel Schaupp, Angelo Schintu, Janina Schnorr, Tim Schröppel, Selina Simitz, Daniel Strambach, Tom Stühle, Lena Theresa Thurner, Hannah Walke, Charlien-Vivian Zeh und Erdem Zehra.