Abschluss des Kaufmännischen Berufskollegs II in Aalen

Die Absolventinnen und Absolventen des Kaufmännischen Berufskollegs II in Aalen mit den Profilen Geschäftsprozesse, Übungsfirma und Büromanagement können sich über ihren Abschluss freuen. 47 Schülerinnen und Schüler erhielten die Fachhochschulreife, die zum Studium an allen Hochschulen und Dualen Hochschulen in Baden-Württemberg berechtigt.

Durch die Teilnahme an der Zusatzprüfung bekommen zehn Schülerinnen und Schüler auch den Abschluss „Staatlich geprüfter Wirtschaftsassistent“. Diese zusätzliche Qualifikation ermöglicht den anschließenden Besuch der Wirtschaftsoberschule und das Erreichen der allgemeinen Hochschulreife. Damit stünden den Absolventinnen und Absolventen alle Wege in die Hochschulen und Universitäten offen, betonte Schulleiter Jochen Wörner bei der Verabschiedung.

Den besten Gesamtdurchschnitt bei der Prüfung zur Fachhochschulreife erzielte Ramyha Leins mit der Traumnote 1,0. Sie erhielt zudem einen Sonderpreis vom Verein der Freunde und Förderer der Kaufmännischen Schule Aalen für die beste Leistung im Fach Betriebswirtschaftslehre.

Die Absolventinnen und Absolventen sind (P = Preis, B = Belobigung):

Klasse 1BK2W/1: Salem Aman Hagos, Nnamdi Ariwuzo, Vanessa Basan, Erika Bender (B), Laura Marie Bodamer (B), Thomas Gaar (B), Mert Hamurcu, Silas Horvath, Anna-Maria Junker (B), Julian Kerwien, Kevin Kohout, Marlon Krauß (B), Ramyha Leins (P), Orlando Macias Szabo, Polina Rapp, Semra Sarioglu, Leonie Schauermann, Cora Schmidt, Alessia Schumowski, Marc Seibel (P), Jessica Stutzmiller (B), Matthias Ziermann (B), Pablo Zurke (B). Klasse 1BK2W/2: Saliha Afsin, Jesse Blum, Mara Brosig, Lisa-Marie Brüstle, Jennifer Enders, Marija Galic (B), Julian Gerke (B), Luca Gierke (B), Dustin Heer (B), Manuel Ilg, Alina Sophie Kinzel, Anna Rosa Knaus, Anni Kroker, Lisann Maier (B), Valeria Martina, Ceren Özer, Azra Özkan, Pia Patzelt (B), Mert Pehlivan, Alina-Sophia Roman (B), Annalena Schmidt (B), Florian Seibold, Deniz Tasci, Rohat Tayfur.