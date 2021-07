Abschluss an der Abendhauptschule

Mit einem guten Ergebnis nach einem schwierigen Schuljahr kann die Abendhauptschule der Volkshochschule Aalen ihre Absolventen präsentieren.

Coronabedingt haben allerdings nur vier Teilnehmerinnen den Hauptschulabschluss in der Tasche. Vorbereitet hatten sie sich seit November 2020 in einem Abendkurs. Dreimal wöchentlich wurde für die Abschlussprüfung gepaukt, unterstützt durch ein Lehrerteam mit Alexander Weller, Susann Barth und Nadzeya Wörner. Während der Corona-Pause fand der Unterricht online statt. Die Abschlussprüfungen fanden an der Dreißentalschule Oberkochen unter Leitung von Rektor Michael Ruoff statt. Bestanden haben Afia Akyaa, Elif Özsu, Harpreet Kaur und Tülya Watkins.