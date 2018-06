Abschied von Pfarrer Martin Dörflinger

Am Sonntag, 13. Juli, wird Pfarrer Martin Dörflinger mit einem Gottesdienst um 10 Uhr in der Salvatorkirche, mit gestaltet vom Kirchenchor, und einem anschließenden Empfang verabschiedet. Damit verlässt ein beliebter und bewährter Seelsorger die katholische Seelsorgeeinheit Aalen nach nur knapp drei Jahren.

Seinen Entschluß, Aalen zu verlassen, hatte Dörflinger im März diesen Jahres im Gottesdienst bekannt gegeben, nachdem ihm in der Vergabesitzung des Bischöflichen Ordinariats in Rottenburg die Stelle eines leitenden Pfarrers in Bad Buchau am Federsee übertragen worden war. Die dortige Seelsorgeeinheit besteht aus sechs Pfarrgemeinden.

Pfarrer Dörflinger war im September 2011 aus dem Zocklerland bei Ravensburg, wo er mehrere Pfarrgemeinden betreut hatte, nach Aalen gekommen. Hier übernahm er innerhalb gemeinsamer Leitung in der Seelsorgeeinheit Aalen seinen Aufgabenbereich. Dazu gehörten die Pfarrbüros und die Gremien des Kirchengemeinderats von Salvator und St. Bonifatius in Aalen-Hofherrnweiler/Unterrombach. Zuständig war er auch für die muttersprachliche Gemeinde „Maria Santissima Immaculata“ der Italiener.

Im Gottesdienstplan und im Beerdigungsdienst war Dörflinger in der ganzen Seelsorgeeinheit tätig. Religionsunterricht erteilte er in seinem ersten Jahr an der Greut- und Schillerschule, danach noch an der Greutschule. Aktiv war Dörflinger in der Jugend- und Ministrantenarbeit, bevor dieser Bereich im Juni 2013 von Martin Kronberger übernommen wurde. Der Aalener Stamm der Sankt-Georgs-Pfadfinder wird immer noch von Kurat Dörflinger betreut. Auch für den „Kreuzbund“ ist Dörflinger zuständig.

In der Ökumene sieht Martin Dörflinger einen wichtigen Schwerpunkt und ein großes Betätigungsfeld. Seit Dezember 2013 ist er Vorsitzender des Arbeitskreises Christlicher Kirchen (ACK) in Aalen. Er hält guten Kontakt auch zu den Pfarrern und Pastoren der freikirchlichen Gemeinden, die im Arbeitskreis Aalener Christen (AAC) zusammenarbeiten. An deren Initiative eines großen gemeinsamen Gottesdienstes am Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober in Aalen nahm er aktiv teil und öffnete ihr auch die Salvatorkirche.

Beliebt hat sich Pfarrer Dörflinger durch seine offene, spontane und sympathische Art gemacht, auf die Menschen zuzugehen und sie für das Evangelium zu begeistern, sowie durch seine ansprechenden Predigten. Musik und Gesang waren ihm mehr als nur Hobbys. Mit seiner Gitarre und seinem populären Liedgut hat er viele kirchliche Veranstaltungen lebendig mit gestaltet.

Der Salvatorchor hat in ihm bei vielen Auftritten einen aktiven Tenor, der fast keine Probe versäumte. In St. Bonifatius hat er beim Konzert von „Akkorde“ mit geprobt und mit gesungen und hielt dadurch Kontakt zum Kirchenchor Sankt Bonifatius, mit dem er im Oktober 2013 in Prag war und einen festlichen Gottesdienst in Waldsassen feierte.

Bis zum 31. August bleibt Pfarrer Dörflinger noch in Aalen tätig. Seine Investitur in Bad Buchau ist am 8. November 2014.

Abschiedsgottesdienst ist am Sonntag, 13. Juli, um 10 Uhr in der Salvatorkirche (anschließend Stehempfang). Dafür fällt der Gottesdienst um 9 Uhr in der Marienkirche aus.