Abschied - und viele Gegentore

Im letzten Fußball-Landesliga-Spiel der Saison 2017/18 unterlag die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach dem TSV Bad Boll mit 2:5 und muss nun auswärts beim TSV Blaustein siegen, um als Vierter die Ziellinie zu überqueren.

Vor dem Spiel wurde TSG-Torjäger Niklas Groiß von den Verantwortlichen Achim Pfeifer und Alexander Paluch verabschiedet. Der Angreifer verlässt den Sportpark nach drei Jahren und wechselt zum 1. FC Normannia Gmünd. „Wir möchten uns bei Niklas Groiß für seinen Einsatz im Trikot der TSG herzlich bedanken. Er war einer, der unser Spiel in den vergangenen Jahren mit geprägt hat und mit seinen Treffern mitverantwortlich für die erfolgreiche Saison unserer Mannschaft ist. Auf seinem weiteren Weg wünschen wir ihm alles Gute und sollte es nicht so klappen, wie er es sich vorstellt, dann steht die Türe zur TSG-Familie jederzeit für ihn offen“, so Pfeifer, Vorsitzender der TSG.

Keine Zeit für die TSG

Seine Kameraden wollten ihm beim Abschied vor dem Heimpublikum einen Sieg schenken. Bad Boll reiste an den Sauerbach, um weitere wichtige Punkte im Kampf um den Abstieg einzufahren. Früh merkte man den Gästen an, dass sie aggressiv zu Werke gehen werden. Die TSG hatte kaum Zeit ihr Spiel aufzuziehen. Immer wieder setzten die Bad Boller Johannes Rief und Jonas Christlieb unter Druck, sodass Fehler entstanden. Der erste Gegentreffer für die Mannschaft der Trainer Benjamin Bilger und Mischa Welm in der 15. Minute. Alexander Persch brachte einen Freistoß in die Mitte.

Die Weilermer spekulierten auf Abseits, doch Sebastian Aust stand genau richtig und konnte die 1:0-Führung für die Gäste einköpfen. Nun war die TSG wach. Marco Ganzenmüller und Hannes Borst zogen im Zentrum die Fäden. Julian Köhnlein, Philipp Leister und Jeton Avduli versuchten Groiß in Szene zu setzen. Marc Scherrenbacher im Tor der Gäste konnte einen Gegentreffer verhindern. In der 39. Minute war er machtlos. Nach einem Foul an Groiß im Halbfeld fand David Weisensee den hochsteigenden Marco Ganzenmüller im Strafraum. Dieser köpfte trotz Maske das 1:1.

Mit diesem Ergebnis gingen beide Teams in die Kabinen. Es dauerte gerade einmal zwei Minuten im zweiten Durchgang, da erzielte Philipp Rapp das 1:2. Einen Eckball verpasste die TSG-Defensive, sodass dieser in den Maschen landete. In dieser Phase war Bad Boll deutlich überlegen und aggressiver. Die TSG ließ zu viel zu, sodass der TSG ausreichend Freiräume hatte. Dies wurde in der 53. Minute durch Pascal Hartmann bestraft - 1:3. Der Anschlusstreffer von Avduli ließ nochmals Hoffnung bei der TSG aufkommen. Dann kam die Zeit des eingewechselten Umut Sat. In der 77. Minute lupfte er den Ball unhaltbar für Manuel Landgraf zum 2:4 ins lange Eck. Elf Minuten später setzte Sat noch einen drauf und erzielte mit seinem zweiten Treffer das 2:5.