Abschied und Debüt der Trainer – und ein 3:0-Sieg für Ellwangen

Es war es nun soweit, das erste Heimspiel des TSV Ellwangen fand statt. Nach einer langen und intensiven Vorbereitung, war das Team um Martin Pfitzer hoch motiviert, in die Saison in der Volleyball-Regionalliga zu starten. Als erster Gegner für den TSV reiste der FT 1844 Freiburg II an – und der TSV gewann mit 3:0 (25:16, 25:23, 25:21).

Doch bevor das Spiel los ging, gab es für die Ellwanger einen Dämpfer: Der Mittelblocker, Michael Mahler fiel aufgrund einer Verletzung aus. Noch dazu kam, dass der Kapitän und Zuspieler, Winfried Lingel, ebenso aufgrund einer Verletzung kurzfristig ausfiel. Dennoch konnte der Trainer, Martin Pfitzer, aus einem 12-Mann Kader schöpfen. Kurz vor Spielbeginn füllte sich dann die Tribüne, zirka 200 Fans kamen, um sich den Saisonauftakt in der Regionalliga gegen den FT Freiburg 2 anzuschauen und tatkräftig zu unterstützen. Bevor das Spiel dann los ging, wurde Jürgen Schwenk, ehemaliger Trainer der Herren 1, vor den Fans verabschiedet. Schwenk übernahm die Mannschaft in der Landesliga und führte sie in den fünf Jahren als Trainer bis in die Regionalliga.

Im ersten Saisonspiel 2021/2022 starteten die Ellwanger starteten souverän in den ersten Satz und konnten durch eine stabile Annahme und korrektes Zuspiel direkt Druck im Angriff erzeugen. Dies führte dann auch zu einem Satzgewinn von 25:16 für die Ellwanger. Im zweiten Satz ging das aber nicht so weiter. Die Männer aus Freiburg fanden ebenso ins Spiel und konnten den Angriffen von den Ellwangern stand halten. Noch dazu kam, dass sich die Annahme des Gegners verbesserte und im Angriff punkten konnten. Zum Ende des Satzes konnte durch eine souveräne Aufschlagsserie von Jannis Hirschmiller auch der zweite Satz mit 25:23 gewonnen werden. Der dritte Satz verlief ähnlich wie der Satz zuvor. Es war ein ausgeglichenes Spiel zwischen den zwei Mannschaften. Letztendlich kam es zu einem Satzgewinn von 25:21 für die Ellwanger führte und die Männer somit das Spiel 3:0 gewonnen haben. Das nächste Heimspiel des TSV Ellwangen findet am 16. Oktober gegen die Spielgemeinschaft SG MADS Ostalb statt. Spielbeginn ist um 19 Uhr in der Rundsporthalle in Ellwangen.