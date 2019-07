Abschied mit Wehmut und Dank

Eine Ära ging zu Ende. Peter Seyfried ist mit vierzehn weiteren Mitgliedern der CDU-Fraktion offiziell bei einer Feierstunde der Fraktion in Rainau verabschiedet worden.

Der historische Ort aus der Römerzeit wurde als Ort gewählt, um den Abschied zu würdigen. Mutlangens Alt-Bürgermeister Seyfried war 15 Jahre CDU-Fraktionsvorsitzenden der Fraktion im Kreistag. Gleichzeitig war er dadurch auch der erste Stellvertreter des Landrats.

Mit seiner unaufgeregten Art sei es ihm immer wieder gelungen, die mitunter divergierenden Interessen zusammenzuführen und Brücken zu bauen. Das unterstrichen der neue CDU-Fraktionsvorsitzende Joachim Bläse und Landrat Klaus Pavel in ihrer Würdigung des scheidenden Fraktionschef. So habe er sich damit auch um den Ostalbkreis sehr verdient gemacht. So sei der in seiner Ära vermehrt zusammengewachsen.

Mit Seyfried schied auch sein bisheriger Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Willi Feige, aus dem Kreistag aus. Der neue Geschäftsführer Christoph Konle dankte seinem Vorgänger für dessen Engagement und für sein uneitles Agieren. Beide Persönlichkeiten würden auch menschlich eine große Lücke in Kreistag und Fraktion hinterlassen.

Mit den beiden verließen weitere wichtige Kommunalpolitiker das Gremium: Manfred Traub, Herbert Brenner, Regina Gloning, Edwin Hahn, Christoph Hald, Jutta Heim-Wenzler, Wolfgang Hofer, Rosalinde Kottmann, Celestino Piazza, Franz Rieg, Stefan Scheffold, Wendelin Schmid und Walter Weber. Auch diesen zollte Bläse großen Dank und Respekt zu ihrem Wirken zum Wohl der Bürger des Ostalbkreises.

Bei der Feierstunde wurden auch die neuen Mitglieder der Fraktion vorgestellt und willkommen geheißen: Wolfgang Steidle, Inge Birkhold, Ralf Schamberger, Daniela Dinser, Armin Burger, Andrea Schnele, Thomas Häfele, Gabriela Merz, Stephanie Eßwein, Erich Knödler. In bewährter Tradition mit verlässlicher Werteorientierung würde auch die neu formierte Fraktion als Mehrheitsfraktion des Kreistags sich der Zukunft mit all ihren Herausforderungen stellen, um den Bürgerinnen und Bürgern des Ostalbkreises mit Herzblut und Sachverstand zu dienen, wie Bläse betonte.