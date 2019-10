Abschied als Studierendenpfarrer an der Hochschule Aalen

Hochschul-Pfarrer Bernhard Richter hat sein Amt an seine Nachfolgerin Judit Steinestel übergeben. Richter hat knapp 20 Jahre lang als Studierendenpfarrer an der Hochschule Aalen gearbeitet. Als Dank überreichten ihm Rektor Professor Gerhard Schneider und Ralf Drescher, Dekan des Evangelischen Kirchenbezirks Aalen, mit einem Augenzwinkern die „Ehrendoktorwürde" – inklusive Talar, Doktorhut, selbstgestalteter Urkunde sowie einem Buch über seine Zeit an der Hochschule.

Studierendenbetreuung auch über Aalen hinaus

„Die Arbeit der evangelischen und katholischen Hochschulgemeinde ist eine echte Bereicherung für die Hochschule Aalen. Daran hat Pfarrer Richter maßgeblichen Anteil", sagte Rektor Schneider. Am 1. Dezember 1999 trat Richter seinen Dienst an der Hochschule Aalen an.

Seitdem hat er viele Tausende Studierende begleitet. „Die Hochschule ist Teil meines Lebens geworden", erzählt er. „Aber mittlerweile könnte ich ja schon der Großvater der Studierenden sein." Sein Rat ist nach wie vor gefragt. Regelmäßig erreichen ihn Nachrichten von Studierenden aus der ganzen Welt, die er an der Hochschule Aalen unterstützt hat.

Schneider überzeugt von neuem Duo

Seine Nachfolgerin Steinestel hat ihre Feuerprobe bereits erfolgreich bestanden. Anfang Oktober gestaltete die neue Studierendenpfarrerin den Gottesdienst zur Erstsemesterbegrüßung gemeinsam mit Pastoralreferent Tobias Obele. „Gerade an einer technischen Hochschule tut es gut, auch mal in Spirituelles abzutauchen und in einer hektischen Zeit für eine Stunde zur Ruhe zu kommen", lobte Schneider den ersten gemeinsamen Auftritt des neuen Duos der Hochschulgemeinde.