Absage für Aalener Stadtlauf

Der Aalener Stadtlauf, der ursprünglich am 19. Juli stattfinden sollte, wird aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen für Sportveranstaltungen abgesagt. Die Bundesregierung hat Großveranstaltungen bis 31. August untersagt. In diese Kategorie fällt auch der Aalener Stadtlauf, der in diesem Jahr in seine 34. Auflage gegangen wäre.

„Es ist uns in diesem Zuge jedoch auch wichtig zu betonen, dass wir uns als Veranstalter auch der Verantwortung für die Gesundheit der Sportlerinnen und Sportler bewusst sind, und daher Niemanden gefährden möchten. Der Stadtlauf ist ein Hobbylauf, der den Spaß und das Gemeinschaftserlebnis in den Vordergrund stellt, eine eingeschränkte Veranstaltung mit Abstandsregeln und Maskenpflicht würde dem nicht gerecht werden. Kein Teilnehmer soll mit einem schlechten Gefühl an den Start gehen müssen, Niemand soll Angst um seine Gesundheit haben“, heißt es von Seiten des Veranstalters LSG Aalen.

„Wir bedauern sehr diesen Schritt gehen zu müssen, hoffen hier aber auf das Verständnis der Aalener Läufergemeinde.“ Namhafte Läufer wie Christoph Wallner hatten bereits ihre Teilnahme zugesagt, erste Werbemahnahmen sind angelaufen und das Organisations-Team hatte schon viel Zeit investiert. „Da aufgrund von Corona auch viele weitere Großveranstaltungen abgesagt werden mussten, und dadurch Ausweichtermine knapp sind, haben wir entschieden den Stadtlauf nicht zu verschieben, sondern ihn 2020 komplett auszusetzen. Wir hoffen am 7. November beim Rohrwanglauf wieder in gewohnter Weise eine Laufveranstaltung durchführen zu können“, erklärt die LSG.