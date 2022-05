Abriss der Achillessehne: Steffen Kienle schwer verletzt

Steffen Kienle hat sich beim Auswärtsspiel des Fußball-Regionalligisten VfR Aalen am vergangenen Freitag gegen die TSG Hoffenheim II einen Abriss der Achillessehne zugezogen. Der VfR-Top-Stürmer aus Elchingen hat in der laufenden Saison elf Tore für die Aalener erzielen können und leitete unter anderem mit seinem frühen 1:0-Treffer in der vierten Minute den wichtigen 2:0-Auswärtssieg gegen die TSG Hoffenheim II ein. In der 41. Minute musste der Angreifer verletzt vom Platz. Kienle wird am Freitag operiert und fällt länger aus.

„Für uns alle, vor allem für Steffen selbst, ist es eine sehr schlechte Nachricht. Er spielt immer mit vorbildlichem Einsatz und gibt über 90 Minuten alles für den VfR Aalen. Vom Verein bekommt Steffen jede Unterstützung und wir wünschen ihm für die Operation und dem weiteren Heilungsprozess alles Gute, wir hoffen, dass unser Torjäger bald wieder auf dem Platz steht“, so VfR-Geschäftsführer Giuseppe Lepore.