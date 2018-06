Abonnement garantiert guten Sitzplatz

Freunde des Theaterrings Aalen zahlen nur die Hälfte der Einzelkartenpreise, wenn sie sich für ein Abonnement der sieben Aufführungen entscheiden. Das Abonnement ist übertragbar und garantiert einen guten Sitzplatz.

Wer ein kleines Abonnement erst einmal ausprobieren möchte, hat die Möglichkeit aus vier Stücke drei auszuwählen. Dazu gibt es eine Aufführung zusätzlich im Theater der Stadt Aalen. Zudem gibt es für Jugendliche ein Jugendabo, auch hier kann aus vier Veranstaltungen gewählt werden, plus eine Jungendvorstellung im Theater der Stadt Aalen.

Mit zeitgenössischem Tanz beginnt die Saison am Samstag, 13. Oktober, um 20 Uhr. Die Compagnie des international erfolgreichen Choreografen Gaetano Posterino tanzt zwei Stücke: „Through my eyes“ und „Love me if you can!“ Die Aufführung wird vom Programm Tanzland der Kulturstiftung des Bundes gefördert. Im Anschluss an die Darbietung kann das Publikum mit den Tänzern und dem Choreografen ins Gespräch kommen.

Klassisches Theater präsentiert der Theaterring mit den Schauspielen „Schindlers Liste“, dem Abiturthema „Der goldene Topf“ von ETA Hoffmann, der Komödie „Wir sind die Neuen“ und „Stunde des Unternehmers“. Das Theaterstück des schwäbischen Autors Felix Huby thematisiert das Schicksal des Unternehmers Adolf Merckles.

„Die Schneekönigin“ ist ein Musical für die ganze Familie und wird am zweiten Adventsonntag, 9. Dezember, in der Stadthalle gezeigt. Einen weiteren musikalischen Höhepunkt präsentiert das Theater Pforzheim mit der Wagneroper Rheingold am 16. März 2019.

Der Flyer mit dem ausführlichen Programm liegt in der Tourist-Information Aalen, im Rathaus und allen städtischen Einrichtungen aus. Abonnements können noch bis zum 17. August gezeichnet werden. Auch Einzelkarten können schon erworben werden.