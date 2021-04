Abiturienten und Lehrer stehen in den Startlöchern

Kommende Woche wird es ernst für Baden-Württembergs Abiturienten. Von Dienstag, 4. Mai, bis Freitag, 21. Mai stehen die wichtigsten Prüfungen in der Schulzeit der Gymnasiasten an. Zum zweiten Mal müssen Abiturienten diese unter Pandemie-Bedingungen bestreiten.

Neben der Prüfungsvorbereitung kommt auf die Schüler in diesem Jahr noch eine andere Frage zu: Lasse ich mich testen oder nicht? Denn die Schulen müssen den Abiturienten vor den Prüfungen Schnelltests anbieten. Diese finden dann entweder an Tagen ohne Prüfung oder nachmittags statt.

Die Entscheidung, ob ein Abiturient sich am Tag vor einer Prüfung auf das Coronavirus testen lässt, ist nicht unbedeutend. Denn: Wer positiv getestet wird, darf nicht an der Prüfung teilnehmen. Dann muss ein PCR-Test gemacht werden, dessen Ergebnis aber unter Umständen nicht mehr rechtzeitig feststeht. Wer wegen eines positiven Corona-Tests nicht mitschreiben darf, wird zum Nachholtermin angemeldet.

Bis Freitag haben die Schülerinnen und Schüler Zeit, zu entscheiden, ob sie sich testen lassen wollen oder nicht. Wenn dies feststeht, gehen die Aalener Gymnasien in die Planung der Räume und Aufsichten. Denn getestete und ungetestete Schüler müssen während der Prüfung in getrennten Räumen sitzen. Durch diese Regelung sind mehr Lehrkräfte zur Aufsicht nötig.

Am Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) gehen kommende Woche 57 Absolventinnen und Absolventen in die Prüfung, am Schubart-Gymnasium (SG) sind es 66, das Kopernikus-Gymnasium (KGW) bereitet 58 Schülerinnen und Schüler aufs Abi vor.

„Es kann natürlich sein, dass für die anderen Schüler Unterricht ausfallen muss, wenn Kolleginnen und Kollegen Prüfungsaufsicht machen müssen“, sagt Michael Fitzner, Studiendirektor am THG. Er geht aber nicht davon aus, dass es zu großen Unterrichtsausfällen kommt: „Wenn wir beispielsweise vom Prüfungstag Montag ausgehen, wäre etwa jeder vierte Kollege mit einer Unterrichtsstunde betroffen“, so Fitzner.

Auch am SG müsse man, im Vergleich zu anderen Jahren, voraussichtlich weitere Klassenzimmer fürs Abitur dazu nehmen, sagt Schulleiterin Christine Dittmann. Auch sei anzunehmen, dass man andere Schüler in den Fernunterricht schicke oder dass Unterricht ausfallen werde, wenn Lehrkräfte statttdessen Abitur-Aufsicht halten müssten. Ob dies in Summe mehr als in anderen Jahren sei, könne man noch nicht genau sagen. „Wir schauen uns die konkrete Situation am Freitag an“, so Dittmann.

Laut Michael Weiler, Schulleiter am KGW, wird der Unterrichtsausfall für die anderen Schüler im Vergleich zu den Vorjahren gleichbleiben. „Dadurch dass durch die Pandemie-Regelung die Drittkorrektur wegfällt, wird in etwa soviel Unterricht ausfallen wie sonst auch“, so Weiler.

Fitzner hofft, dass die Test-Entscheidung die Schüler nicht zu sehr von der Vorbereitung ablenkt. „Ich hoffe, die Schüler kommen miteinander ins Gespräch und können dann schnell eine klare Entscheidung treffen, um sich wieder aufs Lernen konzentrieren zu können“, so der Studiendirektor. Aus der Erfahrung der letzten Wochen sei die Wahrscheinlichkeit, dass jemand positiv ist, auch nicht hoch.

Am SG ist die Stimmung unter den Abiturienten relativ normal, sagt Christine Dittmann. „Klar sind die Schülerinnen und Schüler angespannt. Aber sie sind guter Dinge, haben vorgearbeitet und fühlen sich gut vorbereitet“, so die Schulleiterin.

„Das ist natürlich alles nicht schön“, sagt Michael Weiler zum Abitur unter Corona-Bedingungen. „Aber man merkt, dass man es hier mit jungen Erwachsenen zu tun hat, die sich selbst organisieren können und mit Fernunterricht sehr gut zurecht kommen“.

Nach den Prüfungen ist eigentlich Zeit für die angenehmen Dinge, die so ein Schulabschluss mit sich bringt: Abiball, Zeugnisübergabe oder Abischerze. Doch die Pandemie macht hier vielen Dingen eine Strich durch die Rechnung.

„Die Schülerinnen und Schüler wissen natürlich, dass es sehr wahrscheinlich keinen Abiball geben wird. Das ist traurig für alle Beteiligten“, sagt Michael Weiler (KGW). Man könne noch nicht sagen, wie man die Schüler in diesem Jahr verabschieden könne. Im vergangenen Jahr konnte man das, bei einer Inzidenz von etwa 50, wenigstens im Beisein der Eltern machen. „Die Abiturienten stecken besonders viel Energie in ihre Abizeitung“, sagt Michael Fitzner (THG). Im vergangenen Jahr sei man in der glücklichen Lage gewesen, mit 18 Schülern, dem Restjahrgang des G8, die Zeugnisübergabe an der Schule feiern zu können. „Das wird mit 57 Absolventinnen und Absolventen voraussichtlich schwierig werden. Aber eventuell kann man die Zeugnisvergabe in zwei oder drei Durchgängen feiern. Das kann man sehr schön gestalten“, so der Studiendirektor.

Auch am SG wird es eine Abiturzeitung geben. „Wie wir die Schüler verabschieden können, müssen wir sehen. Im vergangenen Jahr konnte die feierliche Zeugnisübergabe draußen stattfinden. Eltern und Geschwister haben wir via Zoom dazu geschaltet. Das haben alle als sehr schön empfunden, so Dittmann.