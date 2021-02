Abholservice der Stadtbibliothek boomt

Einen wahren Ansturm auf ihren Abholservice erleben derzeit die Stadtbibliothek Aalen und ihre drei Zweigstellen. In nicht einmal zwei Wochen seit dem Start von „Click and Collect“ wurden bereits mehr als 400 Medienbestellungen bearbeitet und für die kontaktlose Übergabe bereitgestellt. Das verkündet die Stadt in einer Pressemitteilung.

„Allein im Torhaus freuen sich jeden Tag fast 40 Leser über die Medienpakete, die wir für sie gepackt haben“, so Bibliotheksleiter Michael Steffel. Dabei seien die Bestellungen so vielfältig wie der Bestand der Bibliothek. Auffallend sei die starke Nachfrage nach Bücherpaketen durch Schüler: „Distanzunterricht heißt ja nicht, dass nicht weiterhin Projekt- oder Seminararbeiten gemacht werden müssten, für die Literatur aus der Bibliothek benötigt wird“, sagt Steffel. Natürlich sei ein Abholservice kein vollwertiger Ersatz für eine geöffnete Bibliothek, aber: „Die größte Not lässt sich damit lindern – egal ob in der Freizeit oder für die Schule.“

Angesichts der andauernden Schließung der Bibliotheken werde nun die ursprünglich bis 31. Januar befristete Aktion „Bleib-daheim-Ausweis“ zunächst einmal bis 14. Februar verlängert, um möglichst vielen, die noch keinen Bibliotheksausweis haben, die Nutzung der Ostalb-Onleihe und der anderen digitalen Angebote der Bibliothek zu ermöglichen.