Abheben? Nicht mit Trainer Mayer

Drei Punkte trennen die beiden Mannschaften vom Härtsfeld vor dem kommenden Spieltag in der Fußball-Landesliga. Der SV Waldhausen, furios gestartet, mittlerweile nicht mehr unschlagbar und der SV Neresheim, nach starker Aufholjagd, haben sich tabellarisch wieder angenähert. „Wir haben im Sommer vieles richtig gemacht, sind als Mannschaft sehr schnell zusammen gewachsen und haben eine super Kameradschaft in der Truppe“, nennt der Coach der Neresheimer wichtige Gründe für den Aufschwung.

Die Mannschaft von Trainer Andreas „Bobo“ Mayer auf dem fünften Rang und den SVW (Tabellenzweiter) trennt nicht mehr viel. An diesem Samstag (14.30 Uhr) kann der SVN seine Serie gegen Türk Spor Neu-Ulm auf sechs ungeschlagene Spiele in Serie ausbauen. „Die Jungs ziehen sehr gut mit“, so Mayer: „Wir wissen, was wir wollen und wir lassen uns vom Auf und Ab nicht blenden. Wir kennen unseren Weg und werden weiter hart arbeiten.“

27 Punkte aus 14 absolvierten Spielen bei einem Torverhältnis von 30:20, so lautet die aktuelle Ausbeute des SV Neresheim bislang. „Die Art und Weise, wie meine Jungs gegen die Spitzenteams in Waldhausen und Oberensingen gespielt haben, die war schon klasse“, muss auch der ansonsten eher auf der Euphoriebremse stehende Trainer Andreas „Bobo“ Mayer zugeben. Den eigentlich gilt in Neresheim weiter nur ein Ziel: der Klassenerhalt. Mit jedem Sieg kommen sie diesem Ziel ein Stück näher. Der Vorsprung auf die SSG Ulm und damit den ersten gefährlichen, möglichen Abstiegsplatz beträgt zehn Punkte.

Neun Punkte sind es auf den kommenden Gegner, Türk Spor Neu-Ulm. Den Verbandsliga-Absteiger hatten sicherlich vor der Runde viele im vorderen Tabellenbereich erwartet. Doch Mayer warnt: „Sie haben in die Spur gefunden und zudem sind einige Leistungsträger wieder zurück im Team.“ Das schlägt sich auch in den Ergebnissen nieder. Der Tabellen-11. der Landesliga Staffel II ist sogar wettbewerbsübergreifend sechs (!) Spiele ohne Niederlage. „Wir müssen in jedem Spiel an die Leistungsgrenze gehen“, weiß Mayer. Es gibt keine Möglichkeit für Höhenflüge in dieser Liga. „Ich werde schauen, dass meine Mannschaft weiterhin sehr bodenständig bleibt.“ Nicht mit dabei sein werden am Samstag Ousman Bojang (Oberschenkel-Probleme) und Marcel Klenk (Zerrung).