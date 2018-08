Abgeordnete wandern im Wahlkreis Aalen

Die beiden Aalener CDU-Abgeordneten, Bundestagsabgeordneter Roderich Kiesewetter und Landtagsabgeordneter Winfried Mack, starten zu drei Sommerwandertagen im Wahlkreis Aalen. Das Motto lautet: „Unterwegs für unsere Kinder – zu den schönsten Plätzen für Kinder“.

Die erste Wanderung am Dienstag, 28. August, beginnt um 9 Uhr am Aalener Hirschbachbad. Eine Station ist beim Kinderhospizdienst der Malteser, danach steht ein Besuch bei Familie Thiele und deren Auerochsen auf dem Hirschhof auf dem Programm, bevor im Naturfreundehaus Braunenberg gerastet wird. Gegen 16.30 Uhr geht es dann zum Ausgangspunkt zurück.

Am Mittwoch, 29. August, startet die Etappe am Parkplatz des Gasthauses Adler in Adelmannsfelden und führt über das Zeltlager Zimmerbergmühle zur Kindertagesstätte Mutter Teresa nach Neuler und nach einer Busfahrt nach Leinenfirst gegen 17.30 Uhr zurück nach Adelmannsfelden mit Einkehr im Gasthaus Adler. Gewandert wird an diesem Tag über den Bruder-Klaus-Weg, den Waldwunderweg und den Skulpturenweg.

Die letzte Wanderung am Donnerstag, 30. August, startet um 9 Uhr am Marktplatz in Bopfingen und führt zur Wallfahrtskirche „Unserer lieben Frau am Roggenacker“ und zur Hocketse beim Sport-Schützenverein Flochberg. Von dort geht es zum Eglesspielplatz auf dem Sandberg, zum Bildungszentrum und zum Kinderhaus. Um 17.30 Uhr ist Abschluss an der Alten Schmiede.