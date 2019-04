Nach einer Zwangspause in der vergangenen Saison stehen die Erstligakegler des KC Schwabsberg, dank eines Auswärtserfolges beim Zweitligisten TSG Kaiserslautern, bereits zum fünften Mal im Finalrundenturnier des DKBC-Pokals. Neben Schwabsberg haben sich ferner Erstligaaufsteiger Rot-Weiß Hirschau, der Deutsche Meister Rot-Weiß Zerbst und der TSV 90 Zwickau für das Finalrundenturnier, das am 1 und 2. Juni in Freiburg, ausgetragen wird, qualifiziert.

„Dank einer engagierten Mannschaftsleistung haben wir den Einzug in die Finalrunde des Pokals sicher gemeistert. Kaiserslautern kam nicht wie gewohnt zur Spielentfaltung, weil wir vom Start weg massiv Druck aufgebaut haben“, erklärte Kapitän Reiner Buschow. Mit dem TSV 90 Zwickau steht der Halbfinalgegner der Ostwürttemberger bereits fest. In der zweiten Halbfinalpaarung stehen sich die Rot-Weißen aus Hirschau und Zerbst gegenüber. Ganz so einfach hatten sich die Kegler von der Ostalb die Aufgabe in Kaiserslautern dann doch nicht vorgestellt. Durch und durch abgeklärt ließ der Erstligist in Kaiserslautern in keiner Phase des Spiels Zweifel dahingehend aufkommen, welches der beiden Teams am Ende die Bahn als Sieger verlässt.

Knallharte Spielweise

Der Zweitligist aus der Pfalz, zuhause immer für eine Überraschung gut, hatte sich für diese Begegnung einiges vorgenommen, musste aber der knallharten Spielweise und dem permanenten Druck den der Erstligist entfaltete, Tribut zollen. Beim Spiel auf das volle Bild konnte der Zweitligist durchaus auf Augenhöhe mithalten, verlor aber im Räumspiel wertvollen Boden. So dominierte Schwabsberg die Partie, während sich die Gastgeber, die partout nicht zu ihrem Spiel fanden, mit einer eher unterdurchschnittlichen Leistung zufrieden geben mussten. Hochverdient sicherte sich die Ostwürttemberger mit einem glatten 8:0-Auswärtserfolg, 20,5:3,5 Satzpunkte und 3701:3371 Kegel den Einzug in die Finalrunde des DKBC Pokals.

Die Gastgeber hatten alles auf eine Karte gesetzt und mit Pascal Kappler ihre Nummer eins in der Startpaarung aufgeboten. Die von dieser taktischen Maßnahme erhofften Impulse verpufften, denn Schwabsbergs Ronald Endraß löste die eher undankbare Aufgabe überaus souverän.

Mit 4:0-Gewinnsätzen und 609:549 Kegeln sorgte er für den ersten Schwabsberger Punktgewinn sowie ein beruhigendes Kegelpolster. Kapitän Reiner Buschow, der mit einem Handicap in die Begegnung gegangen war, wurde bei Halbzeit durch Timo Hehl ersetzt.