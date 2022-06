Abgefahren: Im Welland blühen die Fahrräder

Wer derzeit durch Dewangen und Fachsenfeld fährt, dem fallen sofort die liebevoll gestalteten Flower-Power-Fahrräder auf, die seit 1. Juni überwiegend an den Ein- und Ausgängen der beiden Stadtbezirke stehen. Mit dieser Aktion wollten Andrea Zeißler, Ortsvorsteherin von Dewangen, und Sabine Kollmann, Ortsvorsteherin von Fachsenfeld, ein Zeichen setzen und sich aktiv an der Sommeraktion des Innenstadtvereins Aalen City aktiv (ACA) unter dem Motto „Aalen City blüht – Abgefahren“ beteiligen.

Die Sommeraktion „Aalen City blüht“ ist seit 1998 ein Highlight im Veranstaltungskalender der Stadt Aalen und gehört laut Citymanager Reinhard Skusa zu den beliebtesten Aktionen in der Kreisstadt. In diesem Jahr dreht sich alles ums Fahrrad. Und in diesem Jahr beteiligen sich erstmals auch die Stadtbezirke Dewangen und Fachsenfeld an der Aktion und machen unter dem Motto „Das Welland blüht – Abgefahren“ mit bunt gestalteten Drahteseln zusätzlich darauf aufmerksam. Und das findet Skusa „super“. Die Veranstaltung finde zwar in der Fußgängerzone statt, aber im Idealfall sollte diese im gesamten Stadtbild erkennbar sein. „Wir sind eine Stadt und dass Dewangen und Fachsenfeld die Idee mittragen und mitmachen, ist mehr als genial.“

Wochenlang haben Kinder der Dewanger und Fachsenfelder Kindergärten und Schulen die Fahrräder, die von Bürgern und dem städtischen Bauhof zur Verfügung gestellt wurden, mit Farbe verschönert, sagt Andrea Zeißler. Aktiv eingebunden in die Dekoration der Zweiräder gewesen seien auch Vereine wie der Strickkreis Welland-Woll-Werkstatt, die Maibaumfreunde Waiblingen und der Liederkranz Fachsenfeld. Die Pflanzen, die die Drahtesel schmücken, seien zum größten Teil über die Stadtgärtnerei beschafft worden, sagt Zeißler, die es toll findet, dass sich so viele Bürgerinnen und Bürger an der Aktion tatkräftig beteiligt haben.

Allein sechs Fahrräder stehen in Dewangen, unter anderem vor der Wellandhalle, an der Bushaltestelle im Scheurenfeld und am Kreisel beim Autohaus Kaufmann. Weitere vier wurden in Reichenbach installiert. Etliche Räder verschönern auch den Stadtbezirk Fachsenfeld. Unter anderem am Kriegerdenkmal, vor dem Rathaus und in Waiblingen.

Die Zweiräder, die bei den Bürgern und auch Auswärtigen super ankommen würden, sollen laut Zeißler auch nach der Sommeraktion des ACA stehen bleiben. Derzeit stünden Überlegungen an, wie diese mit winterharten Pflanzen verschönert werden können.