Abflug? Marcel Bär vor Wechsel nach Braunschweig

Das wäre ein Hammer kurz vor dem Start ins Trainingslager nach Belek. Laut eines Medienberichtes soll Stürmer Marcel Bär (26) vor dem Absprung beim Fußball-Drittligisten VfR Aalen stehen. Demnach soll sich der 26 Jahre alte Spieler unmittelbar vor einem Wechsel zu seinem ehemaligen Verein Eintracht Braunschweig, Liga-Konkurrenten der Aalener und Schlusslicht, befinden. Bär war im ersten Halbjahr der Saison mit sieben Toren bester Torschütze des VfR.

„Da ist noch nichts spruchreif“, sagte VfR-Trainer Argirios Giannikis gegenüber den „Aalener Nachrichten“. Bär, der aus der Nähe von Braunschweig stammt, besitzt beim VfR noch einen Vertrag bis 30. Juni 2020. Laut „Transfermarkt.de“ beläuft sich sein Marktwert auf 250 000 Euro. VfR-Sportchef Hermann Olschewski bestätigte auf Nachfrage unserer Zeitung zudem sich derzeit in Transferverhandlung zu befinden und möchte sich erst am Nachmittag äußern, fügt aber an: „Es ist noch nichts unterschreiben und ich verstehe auch nicht, woher das Gerücht stammt.“ Die Braunschweiger befinden sich übrigens derzeit im Trainingslager in Belek. Mehr Infos folgen in Kürze.