Ab sofort: Theatergenuss ohne Test

Ab sofort können Theaterbesucherinnen und -besucher auch den Liederabend zum Klimawandel auf der Ostalb „Let the sun shine“ von Tina Brüggemann (mittwochs bis samstags um 20 Uhr im KubAA) am Aalener Stadttheater ohne tagesaktuellen Corona-Test genießen. Die neuen Richtlinien der Inzidenzstufe 1 des Ostalbkreises erlauben das. Kontaktnachverfolgung und Maskenpflicht bleiben bestehen. Am Samstag, 10. Juli, sprechen das Kollektiv K vor der Vorstellung um 18.30 Uhr mit Tonio Kleinknecht und weiteren Gästen in „Monokultur im Dialog“ über das Thema „Nachhaltigkeit“. Am Samstag, 17. Juli, findet im Anschluss an die Vorstellung das ein „Theater trifft …“ mit Julia Kovar, Leiterin der Klimaschutzstiftung Baden-Württemberg, und Wolfgang Weiß, Geschäftsführer Zentrum für digitale Entwicklung, zum Thema „Klimaschutz durch Kompensation“ statt. Karten für die Vorstellungen unter: www.theateraalen.de