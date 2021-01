Ab Montag wieder voller Fahrplan im ÖPNV

Trotz der aktuellen Entscheidung des Kultusministeriums, die Schulschließungen in Baden-Württemberg bis zum Monatsende auch für die Grundschulen und Kindertagesstätten beizubehalten, wird der ÖPNV im Ostalbkreis ab kommenden Montag, 18. Januar, wieder voll aufgenommen. Das heißt, es gilt dann wieder der Fahrplan der Schultage. Dies teilt das Landratsamt mit.

Die Entscheidung für mehr Angebot sei angesichts der nach wie vor dynamischen Entwicklung der Corona-Infektionen gefallen, um damit die Sicherheit der Fahrgäste zu gewährleisten, so das Landratsamt. Hinzu komme, dass einige Schulabschlussklassen in der nächsten Woche Präsenzunterricht und Prüfungen angemeldet hätten, zu dem die Schüler mit dem ÖPNV sicher kommen müssten.

Die vor dem Lockdown eingeführten Verstärkerfahrten entfallen weiterhin, wie auch Verstärkerfahrten oder Zusatzbusse zu Schulen. In Einzelfällen bleibt es spät nachts oder bei Freizeitlinien zu geschlossenen Einrichtungen bei den bisherigen Fahrplanstreichungen.

Fahrkarten sind weiterhin im Bus oder an den Automaten an den Bahnhöfen sowie kontakt- und bargeldlos über den DB-Navigator online erhältlich. Für die Ostalb-Abos und Schulwegsicherheitskarten wird im Januar nur der halbe Eigenanteil beziehungsweise halbe Monatskartenpreis eingezogen. Es besteht kein Grund für eine Kündigung.

Die Servicestellen am BusPunkt in Aalen und TicketCorner Schwäbisch Gmünd öffnen ab Montag, 18. Januar, wieder. Somit besteht wieder die Möglichkeit zu persönlichen Auskünften vor Ort.

Im April erhalten alle Bürgerinnen und Bürger, die in Baden-Württemberg wohnen und eine Jahreskarte für den ÖPNV besitzen, eine halbe Monatsrate für ihr Ticket zurückerstattet. Dies gilt auch für die Kunden von OstalbMobil. Der Treuebonus wird vom Land finanziert und ist ein Dankeschön an all diejenigen, die mit ihrer Treue einen wichtigen Teil zur Aufrechterhaltung des ÖPNV leisten.