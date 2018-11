Ab Juni 2019 fahren neue Züge in Aalen

Am 9. Juni 2019 ist es soweit: Zu dem Zeitpunkt sollen die Go-Ahead-Züge endgültig den Betrieb von der Bahn auf der Remsbahn zwischen Aalen und Stuttgart übernehmen. 28 Fahrzeuge sollen es bis dahin sein, das erste davon ist am Montag feierlich auf Gleis 5 am Aalener Bahnhof eingefahren.

Die Züge sollen in Aalen dann im Nahverkehr im Halbstundentakt einfahren und im Fernverkehr im Stundentakt. Die Züge sind in Gelb-Schwarz-Weiß gehalten, den Landesfarben. Die sollen alle neu eingesetzten Züge kleiden. Außer dem Versprechen, dass Go-Ahead pünktlicher fährt als die Züge bisher, soll es in den Abteilen freies Wlan und Klimaanlagen geben. An den Mülleimern unter den Fenstern sind Steckdosen verarbeitet, die Schwellen sind barrierefrei und schließen direkt an den Bahnsteig. Außerdem soll es Live-Fahrgastinformationen geben.

„Aalen hat bei der Ausschreibung das große Los gezogen“, sagte Verkehrsminister Winfried Hermann. Die Stadt müsse dabei auch dem Engagement des Kreises danken, der hier unterstützt habe. Für die unterschiedlichen Betreiber soll es eine einheitliche Fahrkarte für Baden-Württemberg geben. Dabei hoffe man darauf, dass 2030 doppelt so viele Menschen einsteigen wie bisher, sagte Hermann. „Wir wünschen Go-Ahead alles Gute, dass es ihnen gelingt, die hohen Erwartungen zu erfüllen.“

„Wir flirten gerne heute mit ihnen“, sagte Landrat Klaus Pavel in Anspielung auf den Namen Flirt, wie der Zugtyp heißt. Hergestellt wird er von dem Schweizer Unternehmen Stadler.

Bisher war Go-Ahead nur in Großbritannien, nun fahren die Züge erstmals auf deutschen Gleisen. Die Preise sollen sich durch den Betreiberwechsel nicht erhöhen, ausgewählte Personengruppen sollen nach wie vor Rabatte erhalten. Die Züge haben zwischen 164 und 328 Sitzplätze.

In den vergangenen beiden Jahren hat Go-Ahead bei Stadler 66 elektrische Niederflurtriebzüge bestellt, um den Schienenpersonennahverkehr in Baden-Württemberg planmäßig aufzunehmen. Die neuen Fahrzeuge werden ab 9. Juni 2019 auf den Schienen des Stuttgarter Netzes und ab 15. Dezember 2019 auf der Murrbahn unterwegs sein.