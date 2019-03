„Ab jetzt“ wird alles besser?

In der Spiel- und Theaterwerkstatt Aalen (STOA) hat sich am Sonntagvormittag keiner das Lachen verkneifen können. Unter der Regie von Ute Kircher brachten die Schauspielerinnen und Schauspieler die Komödie „Ab jetzt“ von Alan Ayckbourn auf die Bühne des Theaters auf der Aal. Für die Premiere am Sonntag gab es viel Applaus und Jubel.

„Ab jetzt“ erzählt die Geschichte des künstlerisch blockierten Neuzeit-Komponisten Jerome Watkins (gespielt von Robert Ziegler), der mit aufgenommenen Klängen und Geräuschen aus seiner unmittelbaren Umgebung arbeitet.

Dem Komponisten Jerome fehlt jegliche Inspiration

Seit Jeromes Frau Corinna sich die gemeinsame Tochter geschnappt und ihn verlassen hat, fehlt ihm jedoch jegliche Inspiration. Die Wohnung ist leer und ruhig – abgesehen von den Ziegelsteinen, die „Die Töchter der Finsternis“ gegen die Fenster aus Sicherheitsglas werfen.

Als ob es nicht reichen würde, dass eine feministische Gang über den Ort herrscht und Selbstjustiz betreibt, nein, da ist auch noch der arme Lupus und Herr Bikerdyke vom Jugendamt (beide gespielt von Günther Wick), die Jeromes Aufmerksamkeit wollen und den Video-Anrufbeantworter strapazieren.

Um den Kontakt zur Tochter zurückzugewinnen, muss Jerome Watkins ein gefestigtes Leben vorweisen. Und was würde hierzu besser taugen, als eine gesunde, glückliche Beziehung? Tja, nur dass Jerome so etwas leider nicht vorweisen kann. Deshalb mietet er sich eine Schauspielerin, die vor dem Jugendamt und seiner Exfrau die perfekte Partnerin mimen soll.

Zoe Mill, gespielt von Tanja Peter, ist aber nicht das, was Jerome sich vorgestellt hatte. Die emotional labile und etwas durchgedrehte Zoe fühlt sich in ihrer neuen Rolle als Fake-Verlobte nicht ganz wohl. Schon gar nicht bei Jerome und dem „gemeingefährlichen Blechhaufen“, auch „GOU 300 F“ genannt. Der sehr menschlich aussehende Kinder-Betreuungs-Roboter läuft surrend und hinkend über die Bühne – die Achse sei noch nicht richtig eingestellt – und putzt jedem, den er als Kind identifiziert das Gesicht. Marika Meyer-Neupert spielt so selbstbewusst einen Roboter, dass man sich gar nicht die Frage stellt, ob sie jemals etwas anderes gemacht hat.

Als es mit Zoe nicht hin haut, bleibt Jerome eine letzte Möglichkeit. Er programmiert „GOU 300 F“ um. Der Roboter soll nun in die, eigentlich Zoe angedachte, Stelle schlüpfen. Ob das so gut geht?

Tanja Peter, im ersten Teil noch Zoe, springt jetzt in die Rolle von GOU, da Jerome sie nach ihrem Vorbild geformt hatte. Marika Meyer-Neupert findet unterdessen als Corinna die Nähe zu ihrem Exmann Jerome wieder. Und die gemeinsame Tochter Geain, gespielt von Yasmine Zenke, die mittlerweile kein süßes, kleines Mädchen mehr ist, lässt sich nur von GOU zähmen. Kann Jerome endlich das künstlerische Stocken überwinden und seine Komposition über die Liebe fertigstellen?