Ab jetzt: Alles oder nichts

Die Handball-Damen der SG Hofen/Hüttlingen spielen an diesem Sonntag gegen den letzten noch kommenden Favoriten, Tabellenführer TPSG Frisch Auf Göppingen II. Um 15.15 Uhr ist Anpfiff für das Württembergliga-Spiel in Hüttlingen in der Limeshalle.

Die Bundesliga-Reserve ist nochmal ein sehr niveauvoller Gegner für die SG2H, die Tabellenvorletzter ist. Das Hinrundenspiel wurde mit hoher Differenz verloren (19:36). Jedoch befand sich Hofen/Hüttlingen damals in der schlechtesten Phase dieser Saison.

Beim jüngsten Spiel (25:31-Niederlage) gegen den nun zweitplatzierten HSG Leinfelden/Echterdingen schlugen die Frauen sich erstaunlich gut, trotz fehlender Bestleistungen der einzelnen Spieler. Mit großer Spannung, jedoch mit geringerem Druck, will die Mannschaft der Trainer Adi Bleier und Thomas Jörg dem Spitzenreiter entgegentreten.

Die SG2H möchte auf jeden Fall ein besseres Ergebnis als in der Hinrundenpartie abliefern und weiß, dass kein Spiel im Voraus schon entschieden ist. Da das Team durch weiteres Punktesammeln der Mitstreiter nun wieder auf dem Relegationsplatz steht, heißt es nun bei jedem Spiel: Alles oder nichts. Auf laute Unterstützung in der Halle freuen sich die Damen jetzt schon.

Das nächste Heimspiel für Hofen/Hüttlingen steigt schon am Donnerstag, 29. März. An Gründonnerstag um 20.30 Uhr beginnt das neu angesetzte Kellerduell gegen die SG Hegensberg-Liebersbronn.