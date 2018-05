Ab ins kühle Nass!

14 Grad und sogar ein paar Regentropfen: Richtiges Badewetter sieht anders aus. Doch richtige Stammgäste hält auch dieses Wetter nicht ab. Gerda Angstenberger (im rechten Bild links) kommt seit 25 Jahren täglich ins Hirschbachbad, das am gestrigen Mittwoch zum ersten Mal in diesem Jahr geöffnet hatte. Auch Jürgen Keller, den sie zum Plausch am Beckenrand getroffen hat, lässt sich von Temperaturen unter 20 Grad nicht abhalten. Auch er ist langjähriger Stammgast. Seit sieben Jahren erfrischt er sich jeden Tag im kühlen Nass des Bades. „In dieser Saison könnten wir es noch auf 111 bis 116 Freibadbesuche schaffen“, freut sich Angstenberger.

Neben dem Hirschbachbad hat am gestrigen Mittwoch auch das Freibad in Unterrombach eröffnet. Klaus-Moritz Körner (linkes Bild) hat dort als erster Badegast der Saison seine Bahnen im Becken gezogen.

Beide Bäder sind im Monat Mai ab 9 Uhr geöffnet. Bis 19.10 Uhr kann täglich gebadet werden. Ab 18 Uhr gilt der ermäßigte Abendtarif. Bei schlechtem Wetter schließen die Bäder bereits um 13 Uhr. Fotos: Thomas Siedler