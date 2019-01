Ab ins Final Four

An diesem Donnerstag geht es für die Handballerinnen der SG Hofen/Hüttlingen in die dritte Runde des Verbandspokals. Anpfiff ist um 20 Uhr in der Murkenbachhalle beim Tabellenführer der Landesliga-Süd, der HSG Böblingen/Sindelfingen. Wer dieses Duell für sich entscheidet, zieht ins Final Four ein.

Nach zuletzt sehr schwankenden Leistungen möchte die SG2H das neue Jahr mit einem Erfolgserlebnis beginnen, um dann im Final Four mitmischen zu können.

Um dieses Ziel zu erreichen, gilt es allerdings, die HSG Böblingen/Sindelfingen zu schlagen. Eine Aufgabe, die sich als große Herausforderung erweist. Zum einen ist dieser Gegner für die SG2H ein völlig unbekannter. Zum anderen sind die Böblingen/Sindelfingerinnen unangefochtener Tabellenführer der Landesliga-Süd und haben in der Hinrunde lediglich eine Partie verloren. Die Handballerinnen der SG Hofen/Hüttlingen werden eine konzentrierte Leistung über die gesamte Spielzeit benötigen, um die stark aufspielenden Gastgeberinnen bezwingen zu können. Das Ziel fest im Visier wollen sie diese Herausforderung mit Leidenschaft, Entschlossenheit und Teamgeist meistern. Foto: Thomas Siedler