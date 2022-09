Ab Freitag: „Verzweifeln Sie bitte draußen“

Das Stück „Verzweifeln Sie bitte draußen“ feiert am kommenden Freitag, 16. September, um 20 Uhr im Theater Stoa in der Bischof-Fischer-Straße 43A Premiere.

In zehn Szenen aus der Serie „Minidramen“ von Franziska Polanski und Hans Zimmer zeigen die „Dramen Damen“ des Theater Stoa eine kurzweilige, skurrile Ansammlung von Begegnungen, die die aktuelle Alltags- und Arbeitswelt auf lustige Weise hinterfragt. Es wird das Für und Wider einer „Pizza to go“ genauso grell ausgeleuchtet wie das Ausleben zwischenmenschlicher Beziehungen im öffentlichen Nahverkehr. Die Auferstehung einer Totgeglaubten ist in ihrer Skurrilität mindestens als „Loriot XXL“ einzuordnen. Schwarzer Humor ist die Klammer, die die Einzelszenen miteinander verbindet.

Das Stück dauert etwa 80 Minuten. Termine: 16. September (Premiere), 17. und 23. September, 7. Oktober, 8. und 14. Oktober jeweils 20 Uhr. Am 18. September und am 9. Oktober ist da Stück jeweils um 19 Uhr im Theater Stoa in der Bischof-Fischer-Straße 43A zu sehen. Kartenreservierungen: E-Mail info@theater-stoa.de oder Telefon 07361 / 61688. Weitere Infos unter: www.theater-stoa.de