Sie ist einer der ältesten im Land und schon lange auch eine der größten: die Vesperkirche in der Wasseralfinger Magdalenenkirche. Zum 23. Mal öffnet sie in diesem Jahr vom 3. Februar bis zum 3. März ihre Pforten – mit neuen Ideen und mit einem Team, das seit der letzten Vesperkirche auf nun rund 100 Frauen und Männer angewachsen ist, die dort vier Wochen lang ehrenamtlich mitarbeiten.

„In der Wasseralfinger Magdalenenkirche vor dem Altar zusammen essen, miteinander sprechen, singen, beten sollen als Zeichen der Gemeinschaft erlebt werden. Im Raum der Kirche kann trotz Sorgen, Problemen, Not und Armut Geborgenheit erfahren werden. Im Lachen oder Weinen – jede und jeder ist hier willkommen und angenommen. So hat es Jesus Christus vorgelebt und gezeigt. Seinem Beispiel folgen wir in der Wasseralfinger Vesperkirche.“ So wird auf der neuen Homepage www.wasseralfinger-vesperkirche.de beschrieben, was die Vesperkirche ausmacht.

„Es kommt unheimlich viel zurück“

Und es gehört noch viel mehr dazu. Die Vesperkirche vier Wochen lang mit allen Angeboten ausschließlich ehrenamtlich zu stemmen, sei ein Kraftakt, der jedem der Beteiligten aber auch unheimlich viel zurückgebe, sagt Corinna Pavel. Sie ist die Chefin des neunköpfigen Organisations-und Leitungsteams der Vesperkirche, dem neben ihr Pfarrer Uwe Quast, Christine und Wolfgang Möhler, Christine Kohls, Ute Küster, Inge Lenz, Gertraud Ostertag und Jörg Dolmetsch angehören. Sie koordinieren nicht nur die einzelnen Bereiche der Vesperkirche – vom Essen über den Kleiderbasar bis zu den theologisch-spirituellen Angeboten – um sie schart sich auch ein Kreis von inzwischen rund 100 Ehrenamtliche, die bei der Vesperkirche mitarbeiten. Das seit dem letzten Mal 16 neu gewonnen werden konnten, freut Pavel besonders. Ebenso die Tatsache, dass der Radius, aus dem die ehrenamtlich Tätigen kommen, im Lauf der Jahre immer größer geworden ist. Neuler und Abtsgmünd gehören etwa dazu, eine der Mitarbeiterinnen, die schon länger mit dabei ist, kommt gar aus Forheim, einer Gemeinde im bayerischen Teil des Härtsfeldes.

Unterstützung ist enorm wichtig

Genauso wichtig wie die, die im festen Stamm mitarbeiten, sind die, welche die ökumenische Wasseralfinger Vesperkirche unterstützen – sei es mit Spenden oder mit Arbeitseinsatz. Schon jetzt steht fest, an welchen Tagen Schülerinnen und Schüler der Wasseralfinger Karl-Kessler-Schule, der Schloss-Schule und des Kopernikus-Gymnasiums bei der Essensausgabe mitarbeiten werden, ebenso wie die Konfirmanden der Kirchengemeinde Wasseralfingen-Hüttlingen. Corinna Pavel darf sich aber auch über neue Angebote freuen. Etwa über das von Mitarbeitern des Aalener Architekturunternehmens Isin, die an einem Samstag bedienen werden. Oder über das der Wasseralfingerin Lamia Fetzer, die just an diesem Samstag mit einer Gruppe muslimischer Mitbürger für das komplette Essen sorgen will.

Dankbar für Spenden und für jede Großzügigkeit

Das Essen, so sagt Pavel weiter, werde auch in diesem Jahr unverändert zum Preis von 1,50 Euro ausgegeben werden, Kinder zahlen 50 Cent. Obwohl die Ausgaben dafür steigen. „Die Vesperkirche lebt von Spenden“, unterstreicht Pavel und ist schon jetzt dankbar für die Zahl all derer, die bereits im Vorfeld die Übergabe ihres „Scherfleins“ für die Vesperkirche angekündigt haben. Genauso dankbar ist sie für die Großzügigkeit all der Besucher der Vesperkirche, die oft weit mehr geben würden als das Essen kostet.

Als eine „Neuheit“ bei der 23. Vesperkirche dürfen sich die Gäste auf den „Kulturnachtisch“ freuen, der erstmals an den vier Freitagen während der Vesperkirche jeweils von 14 bis 14.30 Uhr Uhr offeriert werden wird. Wer sich hier unentgeltlich und ohne Gage einbringen wird, steht zwar schon fest, soll aber im Vorfeld nicht verraten werden. Corinna Pavel sieht das ganz nüchtern: Der „Kulturnachtisch“ solle in erster Linie ein Angebot für die Besucher der Vesperkirche sein und nicht für Menschen, die sich Karten für eine öffentliche Kulturveranstaltung auch so leisten könnten.

Denn auch das betont die Chefin des Leitungsteams: Der Bedarf für die Vesperkirche, so ist sie überzeugt, sei nach wie vor groß. Armut, so empfindet und sieht es Pavel, sei zunehmend versteckt, ein Gespür dafür zu entwickeln, wer Hilfe und Zuwendung brauche, werde immer wichtiger. Und auch das steht für Pavel fest: Oft gehe es nicht oder nicht ausschließlich um pekunäre Armut – „es gibt zunehmend auch soziale Armut“.

Benefizkonzert zum Auftakt

Den Auftakt zur 23. Wasseralfinger Vesperkirche bildet ein Benefizkonzert der Städtischen Musikschule Aalen unter dem Motto „open door“ am Samstag, 2. Februar, um 17 Uhr in der Magdalenenkirche. Mit beteiligt sind verschiedene Ensembles und das Ballett der Musikschule. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.

Wissenswertes rund um die Vesperkirche

- Öffnungszeiten: Die Wasseralfinger Vesperkirche hat von Sonntag, 3. Februar, bis Sonntag, 3. März, unter dem diesjährigen Motto „Voll Vertrauen“ täglich von 11.30 bis 14.30 Uhr geöffnet. Essensausgabe ist jeweils von 12 bis 13.30 Uhr. Jeden Sonntag gibt es während der Vesperkirche besondere Gottesdienste, jeden Dienstag eine diakonische Beratung zu allen Lebensfragen.

- Der Kleiderbasar zugunsten der Vesperkirche im alten Pfarrhaus neben der Magdalenenkirche findet vom 10. bis zum 21. Februar jeweils von 11.30 bis 14.30 Uhr statt. Die Annahme von Kleiderspenden ist am 8. und 9. Februar jeweils von 11 bis 14 Uhr.

- Zu den weiteren Angeboten bei der Vesperkirche gehören das Zucker- und Blutdruckmessen jeden Mittwoch nund das Haareschneiden am 4. und 28. Februar jeweils ab 12 Uhr, bei dem sich die Friseur-Berufsschulklasse der Technischen Schule Aalen engagieren wird.

- Kontakt: Pfarrer Uwe Quast, Telefon 07361 / 99715-0 oder 99715-10; Corinna Pavel, Telefon 07365 / 919036.

- Spendenkonto: Evangelische Kirchengemeinde Wasseralfingen-Hüttlingen; IBAN: DE 66 6149 0150 0382 7000 07; BIC: GENODES1AAV; Bank: VR-Bank Ostalb eG; Verwendungszweck: Vesperkirche/Nothilfe