Ab 18. Dezember: Ausstellung „Keramik-Kreativ“

Exponate aus der Keramikwerkstatt für Menschen mit und ohne Behinderung zeigt das südosteuropäisch-bulgarische Kulturinstitut in Ellwangen in einer Keramikausstellung im Foyer des Aalener Rathauses vom 18. Dezember bis zum 7. Januar. Die Keramikwerke entstanden im Rahmen eines Inklusionsprojektes mit dem Körperbehindertenverein Ostwürttemberg.

Ziel des Projektes war es, Menschen mit und ohne Behinderung mit der Keramikkunst bekanntzumachen und sie ihnen nahe zu bringen. Dabei wurde nicht selbst auf die künstlerische Qualität, sondern vielmehr auf das Inklusionsprinzip geachtet. An dem Projekt vom Februar bis November waren 48 Teilnehmer aus Aalen und Ellwangen mit und ohne Behinderung beteiligt.

Durch sein Inklusionsprinzip trägt diese gemeinsame Projektinitiative zur Überwindung der Benachteiligung von Menschen mit und ohne Behinderung bei. Die im Projekt gelegten Bausteine für gemeinsames Schaffen von Kreativität durch Töpfern förderten die gleichberechtigte Teilhabe aller Teilnehmer an der gemeinsamen Durchführung der Aufgaben.

Die Initiative fand zum ersten Mal in diesem Format und mit diesen Zielgruppen in Ostwürttemberg statt und zeigt ihr Engagement für die Umsetzung der UN-Konvention in Baden-Württemberg. Durchgeführt und begleitet wurde es von Emil Ivanov (südosteuropäisch-bulgarischen Kulturinstituts Ellwangen, Filiale des Bulgarischen Kulturinstituts in Berlin) mit der Unterstützung des Körperbehindertenvereins Ostwürttemberg.