Ab 1. Dezember günstig parken

Energiekunden der Stadtwerke Aalen erhalten ab 1. Dezember die Möglichkeit, mit dem neu eingeführten Feierabendtarif günstig abends sowie an Wochenenden in den Parkhäusern der Stadtwerke Aalen zu parken. Voraussetzung für die Nutzung ist, dass der Kunde bereits eine Kundenkarte der Stadtwerke hat. Energiekunden der Stadtwerke, die noch keine Kundenkarte haben, können diese kostenlos bei den Stadtwerken und unter www.sw-aalen.de beantragen.

Mit dem Feierabendtarif können Parkkunden Montag bis Freitag von 18 bis 9 Uhr, Samstag ab 14 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 0 bis 24 Uhr in allen Parkhäusern der Stadtwerke Aalen (Rathaustiefgarage, Parkhaus Reichsstädter Markt, Parkhaus Spitalstraße, Tiefgarage Spritzenhausplatz sowie im Parkhaus am Bahnhof) parken. Dazu müssen Interessierte vorab einen Vertrag abschließen mit einer Gültigkeit von mindestens einem Jahr. In den ersten sechs Monaten beträgt die Parkgebühr 29 Euro pro Monat, danach 39 Euro pro Monat. Außerhalb dieser Zeiten gelten die normalen Kurzparktarife. Bei Vertragsabschluss ist eine Bearbeitungsgebühr von 50 Euro zu entrichten. Die Ein- und Ausfahrt erfolgt mit der Kundenkarte. Der Feierabendtarif ist ein zusätzliches Angebot für Stadtwerkekunden, die hauptsächlich abends oder an Wochenenden dauerhaft parken möchten.