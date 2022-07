„Aaleswisser“ zeigen Impro-Theatershow

Die Improgruppe „Aaleswisser“ des Theaters STOA zeigt am Freitag, 8., Samstag, 9. und Sonntag, 10. Juli, jeweils um 20 Uhr ihr Können in einer Improvisations-Show „Back to live“.

Zu erleben sind die neun besten Improspiele (der Meinung der „Aaleswisser“ nach), gespielt von einigen mutigen Impro-Heldinnen und Helden, die alles geben werden, um aus dem Stand heraus schöne Geschichten und Abenteuer zu erspielen – denn es gilt: Keine der Szenen ist geprobt, jede Szene wird spontan improvisiert. Heraus kommt Improvisationstheater, das durchs Publikum angeheizt wird, denn von diesem kommen einige Spielimpulse, wie Worte und Begrifflichkeiten, die ins Spiel eingebaut werden.