Aalens Zweite muss weiter zittern

Die zweite Mannschaft des VfR Aalen muss weiter um den Klassenerhalt in der Fußball-Verbandsliga zittern. Am Freitagabens verlor die Mannschaft von Trainer Petar Kosturkov beim FV Ravensburg mit 1:3 und steht - zumindest bis Sonntag - auf Platz neun und damit drei Plätze über dem Abstiegsstrich.

Kosturkov und seine Jungs fuhren zuversichtlich nach Ravensburg. Für die Aalener U 23 stand mindestens ein Punkt auf der Wunschliste, doch daraus wurde nichts. Von Beginn an war das Spiel offen. Ravensburg wollte als Platzherr den VfR nicht ins Spiel kommen lassen, die Aalener wehrten sich jedoch mit Bravour und versuchten, ihr Spiel aufzuziehen. Trotzdem ging‘s mit 0:0 in die Kabinen. „Beide Mannschaften hatten Chancen, aber eine 100-prozentige war nicht dabei“, resümierte Kosturkov.

Nach dem Wechsel hätte Aalen in Führung gehen können. Steffen Söllner und Benjamin Schiele hatten die Führung auf dem Fuß. Beide scheiterten jedoch an FV-Keeper Manuel Herrmann. In der 60. Minute fiel dann die Führung für die Gastgeber. Nach einer Standardsituation brachte Sebastian Mahr den FV mit 1:0 in Führung. „Dieser Freistoß war unnötig. Wir müssen uns hier geschickter anstellen und konsequenter gegen den Ball arbeiten“, so Kosturkov.

Nur neun Minuten später das 2:0: Jona Boneberger nutzte einen Fehler im Aalener Mittelfeld. Der VfR gab sich nicht auf und kam durch Benjamin Schiele den Anschlusstreffer. Die Partie war nun offen. Aalen drängte auf den Ausgleich, aber Ravensburg verteidigte geschickt und nutzte in der 90. Minute die Räume zur 3:1-Entscheidung.

„Jetzt müssen wir nächste Woche im Heimspiel gegen Bissingen punkten“, fordert der der VfR-Trainer.