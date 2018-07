Aalens schönster Schultag

Am Freitag war für manchen Aalener Grundschüler wahrscheinlich der schönste Schultag im ganzen Jahr. Zum Auftakt des Landeskinderturnfestes feierten etwa 1500 Schulkinder der städtischen Grundschulen zum große Party beim Turni-Aktionstag. Den offiziellen Startschuss gab Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann auf dem Sparkassenplatz. „Aalen ist an diesem Wochenende die Kindersportstadt Nummer 1 der Region“, so der Bürgermeister. Mit viel Konfetti und Musik stimmte man sich auf die folgenden Shows ein. Den Anfang machten die Dance Kids des MTV Aalen mit ihrer „Walt-Disney-Show“. In goldenen Leggins und Affenkostümen machten die jungen Tänzer Stimmung. Anschließend zeigte die 11-jährige Kunstradfahrerin Jennifer aus Ebnat ihr Können.

Was früher einfach Seilspringen hieß, nennt sich heute „Rope Skipping“. Die Jagsttalschule und die Kappelbergschule zeigten, was es damit auf sich hat. Die jungen Hüpfer sprangen über große und kleine Seile, zu mehreren und alleine.

Zum Abschluss der Eröffnungsveranstaltung tanzten alle zusammen. Unter Anleitung tanzten die Kinder der Reinhard-von-Koenig-Schule Fachsenfeld zusammen mit dem Publikum den „Landeskinderturnfest-Jingle-Tanz“. Im Anschluss daran tobten sich die Schulkinder an den zahlreichen Mitmachstationen in der Innenstadt aus.

Für die etwa 500 Vorschulkinder war im Stadtgarten einiges geboten. Ein großer Spieleparcours lud zum Mitmachen ein. Angehende Erzieherinnen der Justus-von-Liebig-Schule, Mitarbeiter des Aufwind-Kinderzentrums, Mitgliedern des MTV Aalen Kiss-Clubs und der VfR Aalen betreuten die Kinder an den verschiedenen Stationen der Spielstraße.

