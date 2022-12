Aalens OB Frederick Brütting wird 39 – Noch ein Jahr bis zum Schwabenalter

Am 30. Dezember 1983 hat er das Licht der Welt erblickt. Am 30. Dezember 2022 folglich wird er 39 Jahre alt und ist folglich nur noch ein Jahr vom berühmt-berüchtigten Schwabenalter entfernt: Aalens Oberbürgermeister Frederick Brütting. Was es mit dem Schwabenalter auf sich hat, das stand erst kürzlich in unserer neuen Rubrik „So isch halt!“, der Schwoab wird dann „gscheit“.

Kurz vor dem Jahreswechsel sagt man auch: Guten Rutsch!

Ja, und wenn man so kurz vor dem Jahreswechsel seinen Geburtstag feiern darf, dann soll an dieser Stelle auch nicht der „Gute Rutsch!“ fehlen, den die Redakteurinnen und Redakteure dieses Hauses wünschen. Spannend dürfte 2023 auf jeden Fall werden. Die Diskussionen um den Steg dürften allmählich abebben, es bliebe aber die Klimaneutralität 2035 oder nicht zuletzt die never-ending-Story rund um die Kliniken.

Allseits ein „gscheites“ Händchen in 2023

Die Redaktionen der Aalener Nachrichten und der Ipf- und Jagst-Zeitung sagen: Happy Birthday, Herr Brütting – und allseits gscheite Entscheidungen im kommenden Lebensjahr.