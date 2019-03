Aalens Meckerer ziehen vom Leder

„Wir sagen ihnen ihren Dreck, wir Meckerer vom Meckereck!“ Was Büttel Hannsi Gässler gleich zu Beginn als Parole ausgegeben hat, haben sich die Meckerer der Aalener Fasnachtszunft nicht zweimal sagen lassen. Bei der 53. Auflage des Sauren Meckerecks am Faschingsdienstag haben sie im proppenvollen Rathausfoyer wie gewohnt teilweise „granatamäßig“ vom Leder gezogen, kein Blatt vor den Mund genommen und ordentlich Bolzen in Aalens städtischen Betonbunker reingehauen.

Unverblümt ans Licht zu zerren, was Aalens OB Thilo Rentschler und seine Mannschaft aus dem Rathaus „verbockt“ haben, was den Aalenern „auf den Senkel geht“ – dem haben sich auch diesmal wieder der Büttel (Hannsi Gässler), die Meckergeis (Ursula Hintz), die Aalener Nachtwächter (Manfred Gaißler und Markus Indlekofer), der Ostalb-Greis (Roland Scholtz), der Narro vom Fass (Ekbert Hering), der Brezga Blase (Helmut Argauer) und die Läschtermäuler (Suse Behringer, Petra Kraft, Uta Rudolph, Ursula Hintz, Heidi Luley und Gisela Baumgärtner) mit Leidenschaft und lockerer Zunge verschrieben.

Premiere im Essigfass feierte in diesem Jahr dazu Petra Kraft als „Die Waseralfingere“. Einer Naturgewalt aus dem größten Stadtbezirk gleich, brach sie über die Bühne herein und nahm sich gleich mal die „urbane Wildnis“ am Erzweg vor – „a richdigs Vögelesparadies“ und deshalb „onser Olamer geile Meile“, wie sie befand. Und wie könnte es anders sein, plädierte sie natürlich dafür, dass aus Wasseralfingen wieder ein „freier, selbstbestimmter Stadtbezirk“ werden möge.

Schubart im rostigen Rahmen

Überhaupt nicht gefiel der Meckergeis unter anderem der Schubart in seinem rostigen Rahmen auf dem Bahnhofsplatz und der „furztrockene Rathausbrunnen“, bei dem sich der alte Professor Nuss im Grabe herumdrehen würde.

Den Nachtwächtern ist aufgefallen, wie oft es in Aalen auf alten Brachen „aufbrennt“. Vielleicht auch eine Möglichkeit, wenn’s einmal an die Sanierung des Rathauses geht? Die wäre aber auch, wie sie meinten, mithilfe des städtischen Fassadensanierunhgsprogramms zu bewerkstelligen. Jede Außenwand von jedem Zimmer anders gestrichen, und fertig wäre Pippi Langstrumpfs Villa Kunterbunt. In der sich dann OB Thilo die Welt rechnen kann, „wie sie uns gefällt“.

Garantinnen für höchste Aufmerksamkeit und beste Stimmung: die Läschtermäuler. (Foto: Thomas Siedler)

Der Ostalb-Greis nahm unter anderem die Afrika-Reise des OB und von einigen Stadträten aufs Korn: „Das RTL fand, weil an bess’ra gibt’s koiner, den Thilo für den Mozam-Big-Brother-Container.“ Umfangreich und scharfsinnig einmal mehr die Zustandsanalyse der Aalener im Allgemeinen und Besonderen vom Narro vom Fass. Der befand unter anderem, dass künstliche Intelligenz jeden Ausschuss ersetzen könnte, und rechnete vor, dass ein „Elektrowagen“ durch die Produktion seiner Batterien zweieinhalbmal so viel CO2 freisetzt als ein Diesel.

Der Brezga Blase tourte kreuz und quer durchs kommunalpolitische Gelände und wurde nicht müde zu betonen, dass man Wahrheiten eben ertragen müsse. Und auch diesmal musste er feststellen, dass der Landrat immer noch viel zu sehr nach „Gmend“ schielt. Die Läschtermäuler nahmen sich unter anderem zuerst Stadtrat Norbert Rehm und seine kostspielige Streitsucht vor und dann OB Thilo Rentschler ins Gebet, – „wenn Du net gar so boinig wärsch“.