Aalens erste Familienzentren sind eröffnet

Viele strahlenden Gesichter hat es am Freitag in Sankt Franziskus im Hirschbach in Aalen gegeben: Mit einer Feier sind die beiden neu geschaffenen katholischen Kinder- und Familienzentren Sankt Josef in der Friedrichstraße und Sankt Franziskus, die ersten ihrer Art in Aalen, offiziell ihrer Bestimmung übergeben worden. „Damit ein Kind groß werden kann, braucht es ein ganzes Dorf“, zitierte dabei Pfarrer Wolfgang Sedlmeier ein afrikanisches Sprichwort. In Aalen würden die Kinder dieses Dorf finden.

Es gehe um Heimat auch für Fremde und um gesellschaftlichen Zusammenhalt, sagte Sedlmeier. Sankt Franziskus und Sankt Josef seien nicht nur Kindertagesstätten, sondern auch Orte der Begegnung für Eltern und andere Erwachsene. Es gebe ein vielfältiges Beratungsangebot. Man dürfe die Eltern in ihrem Erziehungsauftrag nicht alleine lassen in einer Gesellschaft, die sich stark wandele. Als Beispiel dafür erwähnte der leitende Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde Aalen, dass heute gerade einmal 25 Prozent der Kinder getauft seien. Der Dank von Sedlmeier galt der Stadt Aalen, der Diözese und dem Land für die finanzielle und ideelle Unterstützung des Projekts.

13 Zentren sind das Ziel

Oberbürgermeister Thilo Rentschler hob in seinem Grußwort das große Engagement der katholischen Kirchengemeinde in der Kinderbetreuung hervor. 50 Prozent der Kita-Plätze in Aalen seien in katholischer Trägerschaft. Die beiden Kinder- und Familienzentren nannte Rentschler „ein Geschenk des Himmels“. Die Familien würden hier kompetente Ansprechpartner finden. Ziel sei es, in Aalen 13 solcher Einrichtungen flächendeckend zu etablieren.

Ordinariatsrätin Irme Stetter-Karp, Leiterin der Hauptabteilung Caritas im Bischöflichen Ordinariat in Rottenburg, sprach von einem Tag der Freude und des Feierns. Es gelte die Vision einer „sorgenden Gesellschaft“ umzusetzen. Dabei seien nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer gefordert. „Kein Kind kann nichts“, sagte Stetter-Karp und unterstrich die Notwendigkeit, Kinder und Familien zu unterstützen. Aktuell gebe es in der Diözese 40 solcher Zentren. Sie wünschte, dass auf den beiden Häusern in Aalen ein Segen liege, den Kinder und Erwachsene täglich spüren mögen.

Dank an viele Partner

Die Leiterinnen der Einrichtungen, Katrin Hahn (Sankt Franziskus) und Meike Hölscher (Sankt Josef), präsentierten einen Film, der einen Einblick in die Arbeit der Kinder- und Familienzentren gab. Ein besonderer Dank galt den Kooperationspartnern Aalener Sportallianz, der Volkshochschule, dem Treffpunkt Rötenberg, dem Interkulturellen Garten, der Caritas, der Lebenshilfe, der katholischen Erwachsenenbildung, dem evangelischen Kindergarten Peter und Paul, dem ökumenischen psychologischen Beratungsdienst und der katholischen Gesamtkirchengemeinde.

Der zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderates von Salvator, Helmut Erhardt, betonte, dass die beiden Einrichtungen stets Rat, Hilfe und Unterstützung bräuchten. Es freue ihn, dass die Stadt Aalen, das Land und die Diözese die Zentren förderten. Der bei einem diözesanen Werteprojekt entstandene „Werkschor“ aus Kirchengemeinde und katholischem Verwaltungszentrum unter der Leitung von Monika Huber bereicherte die Feier mit den Liedern „Good News“ und „Möge die Straße“.

