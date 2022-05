Aalens ältestes Modehaus feiert seinen 150. Geburtstag

An das einstige Modehaus Kempf in der Reichsstädter Straße 3 kann sich die jüngere Generation nicht mehr erinnern. Vielmehr sind ihr die Geschäfte Bijou Brigitte und Orsay im Erdgeschoss des Gebäudes ein Begriff. Orsay gehört mittlerweile der Vergangenheit an. Ende Mai wird hier Only seine Pforten öffnen. Überlebt hat allerdings Kempf Mode. Seit 150 Jahren hat das Aalener Familienunternehmen in der Kreisstadt Bestand. Nach der Aufgabe des Hauptgeschäfts in der Reichsstädter Straße im Jahr 1999 gibt es heute noch das Modeeck Kempf am Marktplatz 1. Und genau an diesem Standort hat im Jahr 1872 alles angefangen.

Warum es den damals aus dem Schwarzwald stammenden Kaufmann Christian Kempf nach Aalen verschlagen hat, weiß Jörg Kempf, Urenkel des Firmengründers, nicht. Doch er hatte mit seiner Geschäftsidee Erfolg. Nach seiner Ankunft in Aalen eröffnete er im Gebäude am Marktplatz 1 sein Geschäft Christian Kempf Modewaren, in dem zuvor der Kurz- und Modewarenladen Albert Fetzer untergebracht war.

1890, also 18 Jahre nach seiner Ankunft in der Kreisstadt, erwarb er das Gebäude in der Reichsstädter Straße 3, damals noch Hauptstraße 3, in dem einst das Hotel Bären seinen Sitz hatte, erinnert sich Jörg Kempf. 1907 mietete sein Urgroßvater schließlich das alte Spion-Rathaus an und integrierte dieses in die bestehenden Geschäftsräume. Hier habe es auch den ersten Telefonanschluss in Aalen gegeben, sagt Jörg Kempf, der auch stolz darauf ist, dass das Geschäft zwei Weltkriege und die damit einhergehenden Inflationen überstanden hat.

Sind in den Anfangsjahren Stoffe und Kurzwaren angeboten worden, sei man Anfang 1910 dazu übergegangen, Mode anzubieten. Kempf besitzt heute noch eine Anzeige aus diesem Jahr, in der die erste fertige Konfektion mit Mänteln und altertümlichen Kostümen in Schwarz angepriesen wurde.

Auch in Zeiten des Wirtschaftswunders war der Name Kempf in Aalen Programm. Das Geschäft musste sich allerdings auch mit Konkurrenten messen. Unter anderem mit der Familie Stützel, die im rechten Gebäudeteil des ehemaligen Spielzeug Wanner einen Laden betrieben hat. Bei den Aalenern sei stets die Frage gewesen: „Gehen wir bei Kempf oder bei Stützel einkaufen?“, erinnert sich eine 90-jährige Aalenerin, die mit der Enkeltochter von Christian Kempf befreundet gewesen sei. Im katholischen Modehaus Geschwister Maier in der Bahnhofstraße einzukaufen, sei im evangelisch geprägten Aalen allerdings nicht infrage gekommen.

Für die 90-Jährige gehörte die Familie Kempf zum alten Aalener Adel. „Jeder schaute angesichts ihres Fleißes und ihres Wohlstands, den sie sich über die Jahrzehnte erarbeitet hat, bewundernd zu ihr auf.“ Doch trotz ihres Erfolgs seien die Kempfs immer bodenständig und bescheiden geblieben.

Bescheidenheit zeichnet auch Jörg Kempf aus. 1964 ist der damals 21-jährige gelernte Einzelhandelskaufmann in das Familienunternehmen eingestiegen. Im Erdgeschoss gab es Kinderbekleidung, Wäsche, Herrenhemden und Stoffe und im ersten Obergeschoss Damenmode. Damals existierten neben Mode Stüzel auch die Geschäfte Thanner, Kiesel und Haux. Auch das Kaufhaus Orion (heute Mercatura) war ein beliebtes Ziel für Shoppingbegeisterte. Im Gegensatz zu heute sei die Flaniermeile allerdings in der Bahnhofstraße gewesen. Erst mit dem Ausbau der Fußgängerzone 1978 unter dem damaligen OB Ulrich Pfeifle hätten sich die Ströme der Passanten verschoben. Ab diesem Zeitpunkt habe sich der Standort des Modehauses Kempf auch in eine 1A-Lage gewandelt, sagt Kempf.

Seit 1982 führt der 79-Jährige dass Modegeschäft in vierter Generation. In den ersten Jahren noch zusammen mit seinem Vater Walter Kempf. Später wurde im zweiten Obergeschoss, das die Familie einst bewohnte, der Jeans-Shop ins Leben gerufen. An die dort hinaufführende Wendeltreppe erinnern sich noch viele Aalener, die später in den Genuss eines Aufzugs kamen.

Parallel zum Hauptgeschäft in der Reichsstädter Straße 3 eröffneten die Kempfs 1981 im Ladengeschäft am Marktplatz 1, heute Modeecke Kempf, einen SB-Modemarkt. Bis zu dessen Eröffnung waren die dortigen Räumlichkeiten viele Jahrzehnte vermietet. Unter anderem hatten hier einst ein Fahrradladen und das Nähmaschinengeschäft Eisele ihren Sitz, sagt Jörg Kempf.

1999 wurde das Hauptgeschäft in der Reichsstädter Straße aufgegeben und die Räumlichkeiten im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss vermietet. Geblieben ist allerdings das Modeeck Kempf, in dem es bis heute auf 50 Quadratmetern Damenmode gibt und wo 1872 alles seinen Anfang nahm.

Elli Kirsch ist die Seele des Ladens, sagt Kempf. Unterstützt wird sie im Verkauf von Michelle Kirchvogel. Beim Einkauf greifen ihr der Firmenchef und seine Frau Christel unter die Arme, die beide froh sind, mit Alwine Haas seit vielen Jahren eine engagierte Änderungsschneiderin zu haben. So lange es geht, möchte das Ehepaar, das keine Kinder hat, das Geschäft weiterbetreiben, in dem es angesichts des 150-jährigen Bestehens vom 11. bis 25. Mai einen Jubiläumsverkauf mit 20 Prozent Rabatt gibt.