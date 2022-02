Aalenerinnen schwimmen in Stutttgart vorne mit

Eine sehr gute Medaillenbilanz und Plätze unter den Top sechs in Baden-Württemberg schaffte ein weibliches Quartett der Schwimmerinnen der Aalener Sportallianz. Das ASA-Quartett gewann Gold in der offenen Wertung bei den baden-württembergischen Langstrecken-Meisterschaften in Stuttgart-Untertürkheim durch Carolin Morassi und zweimal Silber nahm Johanna Gölder in ihrem Jahrgang mit. Vivien Jocham schwamm auf Platz fünf und Vanessa Dambacher auf Platz sechs. Die Trainer Peter Rothenstein und Peter Stich freuten sich mit ihren Schützlingen über das gute Abschneiden.

Man befindet sich noch am Anfang der Saison, in der viele Kilometer geschwommen werden und der Fokus noch gar nicht auf den Spezialstrecken liegt. So kamen diese Meisterschaften für die vier jungen Frauen sehr gelegen um über die Langstrecken den Leistungsstand zu prüfen. In der offenen Wertung über 400 Meter (m) Lagen war Carolin Morassi nicht zu schlagen. Sie konnte auf den ersten 300 m – je 100 m Schmetterling, Rücken, Brust so schwimmen, wie es sich die Trainer vorgestellt haben. Auf der letzten Teilstrecken von 100 m Freistil fehlte sicherlich auch eine Konkurrentin und sie spürte, dass das Training nicht reduziert war. Mit der Endzeit von 5:09,10 Minuten (min) sind alle zum jetzigen Zeitpunkt sehr zufrieden.

Johanna Gölder wurde zweifache Vizemeisterin im Jahrgang 2006. Sie hatte einen guten Wettkampf, allerdings räumte Peter Rothenstein ein, dass die Zeiten nicht ganz ihre zuvor gezeigten guten Trainingsleistungen widerspiegelte. Über die beiden Silbermedaillen freuten sich alle und Johanna Gölder schwamm 800 m Freistil in 10:24 min und über die längste Freistilstrecke im Becken schwamm sie unter der 20 Minutengrenze und hatte eine Zeit von 19.59,23 min am Anschlag.

Die dritte im Quartett, Vivien Jocham, konnte ebenfalls nicht ihre tollen Trainingsleistungen bei diesen Meisterschaften abrufen. Einig sind sich die Trainer Peter Rothenstein und Peter Stich, dass Vivien Jocham sehr gut und fleißig im Wasser und an Land arbeitet. Sie wurde nicht ganz dafür belohnt, zogen die Trainer das Resümee. Sie schwamm in der Zeit von 10:21 min allemal auf einen guten Platz fünf über 800 m Freistil bei den 18-jährigen.

Das Quartett vervollständigt Vanessa Dambacher. Sie trat auch über die lange 800 m Freistilstrecke an und hatte das Pech, dass sie kurz zuvor etliche Tage krank war. Das kostet Kraft und Energie auf dieser Langdistanz und somit einige Sekunden. Sie schwamm in 10:29 min auf einen sehr guten sechsten Platz im Jahrgang 2003.