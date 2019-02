Aalenerin will Songwriter des Jahres werden

Am Montag, 25. Februar, startet um 19.25 Uhr startet die elfte Staffel von „Dein Song“ auf dem TV-Kinderkanal KiKa. In Folge zwei am Dienstag, 26. Februar, ist auch die zwölfjährige Raphaela aus Aalen mit dabei.

Der TV-Wettbewerb für junge Nachwuchskomponisten geht damit in ein weiteres Jahrzehnt. Die spannende Frage: Wer macht in der 16-teiligen Doku-Reihe (montags bis donnerstags, 19.25 Uhr bei KiKA) mit abschließender Live-Finalshow am 22. März um 19.05 das Rennen und verwirklicht seinen Traum vom „Songwriter des Jahres“ 2019?

Die erste Station war das Casting auf Schloss Biebrich bei Wiesbaden. Insgesamt 18 junge Songwriter im Alter von elf bis 17 Jahren – darunter zwei Songwriter-Duos – konnten sich hier im Vorfeld gegen Hunderte Bewerber durchsetzen und stellten sich mit ihren Kompositionen einer prominenten Jury rund um Mia-frontfrau Mietze Katz, Musikproduzent Martin Haas, „Tonbandgerät“-Frontmann Ole Specht und der deutsch-türkischen Popsängerin Elif. Moderiert wird „Dein Song“ im bereits neunten Jahr von Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich.

Mit dabei aus Aalen ist in Folge zwei am Dienstag, 26. Februar, die zwölfjährige Raphaela mit ihrem Titel „Ich sehe den Engel in dir“. Mit ihrem Song möchte Raphaela sich bei ihrer Mutter bedanken: „Mamas sind wie Engel, die einen beschützen.“ Der Rektor ihrer Grundschule wurde während eines Auftritts erstmals auf ihr Talent aufmerksam. Seitdem nimmt sie Gesangsunterricht und träumt davon, eine Band zu gründen und vor Publikum zu performen. Erste Bühnenerfahrungen sammelte sie auf einem Stadtfest. Im Alter von sieben Jahren beginnt Raphaela mit dem Singen und kurz darauf komponiert sie eigene Lieder. Mittlerweile schreibt sie nicht nur Texte, sondern komponiert mit ihrer Freundin zusammen eigene Songs. „In meinen Liedern verarbeite ich alles, was ich in meinem Leben erlebe“, sagt Raphaela.